Noah Okafor confirme son regain de forme en Premier League. L'attaquant bâlois a inscrit son deuxième but consécutif pour Leeds, qui a tenu en échec Chelsea à Londres mardi soir (2-2).

C'EST PEUT-ÊTRE LE RATÉ DE LA SAISON 😱



COMMENT L'ANGLAIS A-T-IL PU MANQUER CE BALLON DE LA VICTOIRE ? 😬#CHELEE | #PremierLeague pic.twitter.com/USlzu4G2iB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 10, 2026

Keystone-SDA ATS

L'ancien joueur de l'AC Milan a sans doute inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière à Stamford Bridge. A la 73e, il a poussé au fond des filets une offrande de Lukas Nmecha, six minutes après l'égalisation de l'attaquant allemand sur penalty.

Chelsea, qui restait sur quatre victoires de rang en championnat, menait pourtant 2-0 suite à des réussites de Joao Pedro (24e) et Cole Palmer (58e, sur penalty). Mais les Blues ont craqué coup sur coup et ratent l'occasion de se rapprocher du podium.

Okafor s'était déjà illustré en marquant son premier but depuis le 4 octobre, samedi lors de la victoire de Leeds contre Nottingham Forest (3-1). Son nouveau but et le point glâné de haute lutte permettent aux Whites de respirer un peu, mais leur marge au classement sur le premier relégable reste infime.