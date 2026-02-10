  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League «Okaformidable» : deuxième but consécutif pour le Suisse !

ATS

10.2.2026 - 22:57

Noah Okafor confirme son regain de forme en Premier League. L'attaquant bâlois a inscrit son deuxième but consécutif pour Leeds, qui a tenu en échec Chelsea à Londres mardi soir (2-2).

Keystone-SDA

10.02.2026, 22:57

L'ancien joueur de l'AC Milan a sans doute inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière à Stamford Bridge. A la 73e, il a poussé au fond des filets une offrande de Lukas Nmecha, six minutes après l'égalisation de l'attaquant allemand sur penalty.

Premier League. Noah Okafor retrouve le chemin des filets pour Leeds

Premier LeagueNoah Okafor retrouve le chemin des filets pour Leeds

Chelsea, qui restait sur quatre victoires de rang en championnat, menait pourtant 2-0 suite à des réussites de Joao Pedro (24e) et Cole Palmer (58e, sur penalty). Mais les Blues ont craqué coup sur coup et ratent l'occasion de se rapprocher du podium.

Okafor s'était déjà illustré en marquant son premier but depuis le 4 octobre, samedi lors de la victoire de Leeds contre Nottingham Forest (3-1). Son nouveau but et le point glâné de haute lutte permettent aux Whites de respirer un peu, mais leur marge au classement sur le premier relégable reste infime.

Les plus lus

Après Lindsey Vonn, une autre descendeuse gravement blessée
Des médailles trop fragiles ? La liste des victimes s'allonge !
Trump va abroger le fondement des règlementations climatiques US
La victime Gisèle Pelicot publie ses mémoires
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
Deux collégiens de 12 et 13 ans poignardés