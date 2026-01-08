  1. Clients Privés
Football Un ex-arbitre anglais condamné à de la prison avec sursis

Nicolas Larchevêque

8.1.2026

L'ancien arbitre anglais David Coote a été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis. Un tribunal de Nottingham l'a reconnu coupable d'avoir téléchargé une vidéo pédopornographique.

L'ancien arbitre anglais David Coote a été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis.
L'ancien arbitre anglais David Coote a été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.01.2026, 14:43

M. Coote (43 ans) avait plaidé coupable en octobre après la découverte par la police, en février, sur son ordinateur personnel d'une vidéo à caractère sexuel impliquant un garçon de 15 ans. L'ancien arbitre de Premier League, au coeur de diverses polémiques ces derniers mois, ira en prison en cas de nouvelle infraction dans les deux années à venir.

L'association anglaise des arbitres professionnels (PGMOL) avait annoncé son licenciement «avec effet immédiat» en décembre 2024 après la diffusion sur internet de vidéos anciennes où il apparaissait en train de critiquer et insulter l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, dans un cadre privé.

Scandale en Premier League. L'arbitre qui a insulté Klopp, licencié «avec effet immédiat» !

Scandale en Premier LeagueL'arbitre qui a insulté Klopp, licencié «avec effet immédiat» !

L'UEFA l'avait aussi suspendu précédemment après la diffusion, par The Sun, d'images le montrant en train d'inhaler une poudre blanche ressemblant à de la cocaïne, une scène ayant eu lieu durant l'Euro 2024 selon le tabloïd.

«Votre chute a été spectaculaire», a déclaré jeudi la juge Nirmal Shant. Les vidéos comme celle qu'il a téléchargée «mettent en scène un véritable enfant victime d'abus» et les personnes qui regardent ce type de contenu devraient garder à l'esprit «les dommages qui en découlent», a-t-elle rappelé.

Nouvelle enquête ouverte. L'arbitre David Coote empile les casseroles et amplifie le scandale

Nouvelle enquête ouverteL'arbitre David Coote empile les casseroles et amplifie le scandale

