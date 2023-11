Manchester United s’offre l’un des buts de la saison !

Alejandro Garnacho s’est l’auteur d’une réussite sensationnelle dimanche en Premier League lors de la victoire de Manchester United sur la pelouse d'Everton (3-0).

Il ne fallait pas arriver en retard au Goodison Park dimanche. Manchester United a pris le meilleur après moins de trois minutes sur un superbe retourné acrobatique d'Alejandro Garnacho (3e) suite à un centre de Diogo Dalot. Sans doute, l’un des buts de la saison.

Les Mancuniens ont ensuite creusé l'écart en seconde période sur un penalty de Marcus Rashford (56e) obtenu par Anthony Martial, auteur du troisième but (75e), pour signer une troisième victoire d'affilée en championnat.

Avec ce succès. Manchester United grimpe à la sixième place de la Premier League, son meilleur classement cette saison. Les Red Devils ont obtenu à Goodison Park leur huitième victoire, la première de l'exercice 2023-2024 acquise avec plus d'un but d'écart. Cela leur permet de revenir à seulement deux points du cinquième, Tottenham, battu 2-1 par Aston Villa plus tôt dans la journée.