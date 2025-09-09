  1. Clients Privés
Premier League Un nouvel entraîneur pour Dan Ndoye à Nottingham Forest

Nicolas Larchevêque

9.9.2025

Ange Postecoglou (60 ans) a été nommé par Nottingham Forest, actuel 10e de Premier League. Il remplace le Portugais Nuno Espirito Santo, limogé dans la nuit de lundi à mardi après des dissensions en interne.

Agence France-Presse

09.09.2025, 15:36

L'ancien technicien de Brisbane (Australie), Yokohama (Japon) et du Celtic (Ecosse), entre autres, était libre depuis trois mois et son renvoi de Tottenham, où sa deuxième saison s'était achevée sur un titre en Ligue Europa et une 17e place en championnat. Ses débuts sur le banc de Nottingham sont attendus samedi (13h30) à l'Emirates contre Arsenal.

Chez les Spurs, l'entraîneur australien né à Athènes avait développé un football ultra-offensif, parfois spectaculaire, mais souvent déséquilibré et trop friable défensivement parlant. «Ange» est le huitième entraîneur permanent depuis la prise de contrôle du club au maillot rouge, en mai 2017, par l'homme d'affaires grec Evangelos Marinakis.

Premier League. Nottingham Forest limoge son entraîneur Nuno Espirito Santo

Premier LeagueNottingham Forest limoge son entraîneur Nuno Espirito Santo

Les relations entre Marinakis et Nuno Espirito Santo se sont détériorées durant l'été, avec le mercato au coeur des tensions. L'entraîneur s'est inquiété publiquement du peu de renforts obtenus dans les premières semaines de l'intersaison, avant de les obtenir. Le club a notamment recruté le Vaudois Dan Ndoye.

Le Portugais avait été nommé en décembre 2023 alors que Nottingham Forest était 17e de Premier League. Il a terminé cette saison-là avec six points d'avance sur le premier relégable, Luton, et malgré un retrait de quatre points infligé au club pour des infractions financières. La saison dernière, les «Tricky Trees» ont longtemps occupé le podium de Premier League. Ils ont laissé filer la qualification pour la Ligue des champions lors de l'ultime journée, finissant à la 7e place.

Ce parcours surprise a cependant permis au double champion d'Europe (1979 et 1980) d'obtenir un billet européen pour la première fois en trente ans. Qualifié pour la Conference League, il a ensuite été promu en Europa League après la rétrogradation de Crystal Palace dans le sens inverse. L'actuel 10e de Premier League (une victoire, un nul, une défaite) lancera sa campagne continentale le 24 septembre à Séville contre le Bétis.

