Granit Xhaka entamera samedi après-midi sa 15e saison professionnelle. Mais il va vivre quelque chose d'inédit: pour la première fois, le capitaine de l'équipe de Suisse va lutter contre la relégation avec Sunderland, son nouveau club.

Pour la première fois de sa carrière, Granit Xhaka se retrouve dans un club qui va lutter contre la relégation. IMAGO/NurPhoto

Le milieu de terrain a provoqué une certaine surprise en quittant Bayer Leverkusen pour rejoindre un promu en Premier League. Au lieu de jouer la Ligue des champions et les premiers rôles en Bundesliga, Xhaka va devoir batailler pour que les Black Cats ne redescendent pas immédiatement en Championship.

Après avoir passé sept saisons à Arsenal, le Suisse sait où il met les pieds. En tout cas, l'histoire n'incite pas à l'optimisme. Lors des deux dernières saisons, les trois clubs qui ont rejoint l'élite ont été renvoyés à l'étage inférieur dans la foulée. Les experts sont quasi unanimes à prévoir un scénario similaire en 2025/26. Beaucoup pensent même que Sunderland n'échappera pas à la 20e et dernière place.

Le plus grand défi

Toujours ambitieux à 32 ans, Granit Xhaka va devoir changer d'optique. Dans ses clubs précédents – Bâle, Borussia Mönchengladbach, Arsenal et Bayer Leverkusen –, son moins bon classement dans un championnat est un 8e rang. L'immense expérience du Bâlois ne sera pas de trop pour diriger un effectif jeune et en mal de repères.

«J'aime les défis», a dit Xhaka après avoir paraphé un contrat de trois ans avec le club du nord-est de l'Angleterre. «Et celui-ci est peut-être le plus grand de ma carrière», a-t-il souligné.

Le Bâlois pense que la mentalité de la ville va lui convenir. Cette région est loin d'offrir le glamour de Londres ou la douceur de vivre de Brighton, par exemple. Sunderland a été au 19e siècle la capitale mondiale de construction de navires, mais cet âge d'or est bien loin. Le dernier chantier naval a fermé ses portes en 1988, et le chômage est parfois monté jusqu'à 20%.

Ascenseur

Les Black Cats jouissent d'une énorme popularité dans la région. Mais le club n'a pas joué les premiers rôles depuis bien longtemps. Sunderland a été six fois champion d'Angleterre entre 1892 et 1936. L'équipe a aussi causé l'une des plus grandes surprises de l'histoire en remportant la Coupe d'Angleterre 1973 contre le grand Leeds, alors que les Black Cats évoluaient en 2e division.

En championnat, Sunderland a régulièrement fait l'ascenseur entre l'élite et son antichambre. Le club a même été relégué en 3e division en 2018. Mais depuis le rachat partiel en février 2021 par le milliardaire zurichois Kyril Louis-Dreyfus, un héritier de l'ancien chef d'Adidas Robert Louis-Dreyfus, les choses se sont améliorées. Au point de retrouver la Premier League, via les play-off de promotion.

«J'ai eu le sentiment d'avoir encore une fois un gros challenge, un projet», a expliqué Xhaka. «Et je le trouve ici.» Malgré plus de 130 millions d'investissements, Sunderland semble destiné à jouer au mieux pour le maintien. Il lui manque de la qualité, surtout offensivement. Et l'entraîneur français Régis Le Bris (49 ans), dont le contrat a été récemment prolongé, n'a que peu d'expérience du haut niveau.

Départ crucial

L'entrée en matière sera cruciale pour les Black Cats. Ils débuteront à domicile contre West Ham avant de se rendre à Burnley, un autre club qui retrouve la Premier League. Ces deux rencontres permettront de juger si Sunderland peut tenir le choc.

En automne 2016, lors de son dernier passage dans l'élite, le club n'avait pris que deux points lors de ses dix premiers matches. Un tel départ serait une fois encore fatal cette fois.