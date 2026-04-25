Arsenal s'est accroché à un but vite marqué contre Newcastle (1-0), samedi, pour raviver son espoir de titre dans une Premier League où son ennemi du nord de Londres, Tottenham, a enfin gagné mais sans s'extraire de la zone rouge.

EBERECHI EZE REDONNE LE MORAL À ARSENAL 🤩



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Agence France-Presse Clara Francey

Les Gunners n'ont pas fait parler la poudre, chez eux contre des Magpies en détresse (quatrième défaite d'affilée), mais leur succès étriqué permet de repousser les doutes entourant leur capacité à gagner le titre, 22 ans après le dernier.

Ils ont marqué très tôt grâce à Eberechi Eze (9e) au bout d'une combinaison sur corner, leur spécialité, et ont su garder leur sang froid malgré l'absence de marge et en dépit des épreuves rencontrées, comme les sorties sur blessure de Kai Havertz et Eze.

Au rayon des bonnes nouvelles, ils ont retrouvé leur ailier star Bukayo Saka, entré en seconde période après un mois passé à l'infirmerie, et ils ont surtout retrouvé la première place de la Premier League.

Ils l'ont brièvement abandonnée mercredi après la victoire, elle aussi minimaliste, de leur dauphin menaçant Manchester City contre Burnley (1-0).

Au classement, Arsenal (1er, 73 pts) reprend ses trois points d'avance sur Man City (2e, 70 pts) qui compte toutefois un match en plus à disputer, celui en retard contre Crystal Palace.

Liverpool double Villa

Plus tôt dans l'après-midi, Liverpool a quasiment assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant Crystal Palace (3-1), sa troisième victoire d'affilée en Premier League.

Et le champion sortant (4e, 58 pts) a profité de la défaite 1-0 d'Aston Villa (5e, 58 pts), à Fulham, pour chiper la quatrième place à l'équipe d'Unai Emery.

Manchester United (3e, 58 pts) compte le même nombre de points que ses deux rivaux pour le podium avant d'accueillir Brentford, lundi, puis Liverpool en fin de semaine prochaine à Old Trafford.

Alexander Isak (35e), Andy Robertson (40e) et Florian Wirtz (90e+6) ont permis aux Reds de s'imposer face aux Eagles de Daniel Munoz (71e, 2-1).

La mauvaise nouvelle pour Liverpool est venue de la blessure musculaire subie par Mohamed Salah en seconde période. L'ailier star égyptien n'a plus qu'un mois à passer sous le maillot rouge, avant de partir vers de nouvelles aventures.

Salah sai lesionado e é ovacionado naquele que pode ter sido o seu último jogo em Anfield ❤️#DAZNPremier pic.twitter.com/fAi52rTGUR — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 25, 2026

«Une nouvelle victoire et une nouvelle blessure, c'est l'histoire de notre saison», a réagi l'entraîneur, Arne Slot, sur BBC Match of the Day.

«Quatre finales» pour le maintien

Tottenham a connu le succès et un souci d'infirmerie, aussi, mais le club du Nord de Londres a bien plus l'habitude du second que du premier.

Les Spurs ont obtenu leur première victoire de l'année 2026 en championnat, après 15 tentatives infructueuses, grâce à un but de Joao Palhinha (82e) sur le terrain de Wolverhampton, le dernier déjà relégué.

La joie a été de courte durée car, dans le même temps, leur rival pour le maintien West Ham a arraché la victoire contre Everton (2-1) dans le temps additionnel (90e+2), cinq minutes après avoir concédé le but de l'égalisation (88e).

A quatre journées de la fin, les positions n'ont donc pas bougé entre Tottenham (18e, 34 pts) et l'actuel premier non relégable, West Ham (17e, 36 pts), séparés par deux petits points.

«Il nous reste quatre finales. Nous devons faire notre travail. J'espère que cette victoire pourra changer les choses, nous donner un peu plus de motivation aussi, car cela faisait longtemps que nous n'avions plus gagné», a commenté Palhinha auprès de BBC Sport.

Les Spurs ont par ailleurs perdu sur blessure deux attaquants, Dominic Solanke et surtout Xavi Simons, sorti sur une civière. Une contrariété de plus avant un sprint final qui s'annonce relevé avec Aston Villa, Leeds, Chelsea et Everton en derniers adversaires.