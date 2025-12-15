  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League United piégé au terme d’un match au scénario irrationnel !

Arthur Rappaz

16.12.2025

Manchester United et Bournemouth se sont neutralisés au terme d'un match nul spectaculaire 4 à 4 lundi soir à Old Trafford, en clôture de la 16 journée de la Premier League, un résultat qui laissera d'énormes regrets aux Mancuniens.

Agence France-Presse

16.12.2025, 00:18

16.12.2025, 00:25

Les hommes de Ruben Amorim, qui visaient le top 5, pointent à la sixième place du classement avec 26 points, à 10 longueur du leader Arsenal. Les Cherries restent 13e (21 pts).

Dans ce match livré par les deux équipes à un rythme effréné, Amad Diallo a mis les Red Devils sur les rails en reprenant de la tête une centre de Diogo Dalot légèrement dévié par Matheus Cunha. Surpris, le gardien des Cherries n'a pas eu la main suffisamment ferme pour dégager, laissant l'opportuniste attaquant ivoirien pousser le ballon dans le but déserté (1-0, 13e).

Dominateurs, les hommes de Ruben Amorim, qui restaient sur un résultat éclatant à Wolverhampton (4-1), se sont créé de nombreuses occasions mais ont fini par être frustrés par leur manque de réalisme.

D'autant plus que Antoine Semenyo, sur un exploit personnel, profitant de la passivité de la défense mancunienne, a remis les compteurs à zéro à cinq minutes de la pause (1-1, 40e), brièvement cependant puisque Casemiro a redonné l'avantage aux siens sur un corner (2-1, 45+4).

Une fin imprévisible

On aurait pu imaginer l'équipe hôte revenir des vestiaires en conquérante, mais elle a étonnamment perdu le fil du match et laissé les visiteurs prendre leurs aises. Sur un renvoi défensif, en deux mouvements rapides, Evanilson a profité à son tour d'un alignement aléatoire des deux centraux d'United, pour fixer Senne Lammens et trouver le petit filet opposé (2-2, 46e) avant que les Cherries ne prennent l'avantage six minutes plus tard, sur un coup franc parfaitement exécuté par Marcus Tavernier (2-3, 52e).

La partie a alors perdu en intensité. Mais avec les changements offensifs opérés par Amorim, les Red Devils ont réussi à recoller et repasser devant en deux minutes: d'abord sur un coup franc non moins somptueux de Bruno Fernandes (3-3, 77e), puis un but de Cunha après un renvoi hasardeux d'Adrien Truffert (4-3, 79e).

Mais c'était sans compter avec l’opiniâtreté d'Eli Kroupi Jr qui, à peine entré en jeu,a encore trouvé la faille dans la défense poreuse de leurs hôtes pour égaliser (4-4, 83e).

Les plus lus

Les propos de Trump sur le cinéaste Rob Reiner indignent
Au moins six victimes, dont deux enfants tués
Foodwatch dénonce «un risque inacceptable»
Allègement fiscal en faveur des retraités qui travaillent encore
De la maladie au triomphe : Dalin sacré unanimement Marin de l’année
«Lady Nazca»: L'incroyable histoire de celle qui balayait le désert