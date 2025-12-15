Manchester United et Bournemouth se sont neutralisés au terme d'un match nul spectaculaire 4 à 4 lundi soir à Old Trafford, en clôture de la 16 journée de la Premier League, un résultat qui laissera d'énormes regrets aux Mancuniens.

😱 OHHH BRUNO FERNANDES QUEL COUP FRANC !!!!



La lucarne parfaite du Portugais pour relancer United face à Bournemouth dans un match complètement fou sur CANAL+FOOT #MUNBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/Usi9dwbDzz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 15, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Les hommes de Ruben Amorim, qui visaient le top 5, pointent à la sixième place du classement avec 26 points, à 10 longueur du leader Arsenal. Les Cherries restent 13e (21 pts).

Dans ce match livré par les deux équipes à un rythme effréné, Amad Diallo a mis les Red Devils sur les rails en reprenant de la tête une centre de Diogo Dalot légèrement dévié par Matheus Cunha. Surpris, le gardien des Cherries n'a pas eu la main suffisamment ferme pour dégager, laissant l'opportuniste attaquant ivoirien pousser le ballon dans le but déserté (1-0, 13e).

Dominateurs, les hommes de Ruben Amorim, qui restaient sur un résultat éclatant à Wolverhampton (4-1), se sont créé de nombreuses occasions mais ont fini par être frustrés par leur manque de réalisme.

D'autant plus que Antoine Semenyo, sur un exploit personnel, profitant de la passivité de la défense mancunienne, a remis les compteurs à zéro à cinq minutes de la pause (1-1, 40e), brièvement cependant puisque Casemiro a redonné l'avantage aux siens sur un corner (2-1, 45+4).

🥶 EVANILSON REFROIDIT OLD TRAFFORD AU BOUT DE 40 SECONDES !



Cette seconde période s'annonce folle entre Man. United et Bournemouth sur CANAL+FOOT 🔥#MUNBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/oFvLVLSO12 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 15, 2025

Une fin imprévisible

On aurait pu imaginer l'équipe hôte revenir des vestiaires en conquérante, mais elle a étonnamment perdu le fil du match et laissé les visiteurs prendre leurs aises. Sur un renvoi défensif, en deux mouvements rapides, Evanilson a profité à son tour d'un alignement aléatoire des deux centraux d'United, pour fixer Senne Lammens et trouver le petit filet opposé (2-2, 46e) avant que les Cherries ne prennent l'avantage six minutes plus tard, sur un coup franc parfaitement exécuté par Marcus Tavernier (2-3, 52e).

La partie a alors perdu en intensité. Mais avec les changements offensifs opérés par Amorim, les Red Devils ont réussi à recoller et repasser devant en deux minutes: d'abord sur un coup franc non moins somptueux de Bruno Fernandes (3-3, 77e), puis un but de Cunha après un renvoi hasardeux d'Adrien Truffert (4-3, 79e).

Mais c'était sans compter avec l’opiniâtreté d'Eli Kroupi Jr qui, à peine entré en jeu,a encore trouvé la faille dans la défense poreuse de leurs hôtes pour égaliser (4-4, 83e).