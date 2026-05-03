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Premier League Vainqueurs, les Red Devils retrouvent la Ligue des champions

ATS

3.5.2026 - 19:30

Manchester United a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant son rival historique Liverpool. Les Red Devils se sont imposés 3-2 dimanche à Old Trafford.

Keystone-SDA

03.05.2026, 19:30

03.05.2026, 19:35

Les Mancuniens menaient 2-0 à la mi-temps après des buts rapides de Matheus Cunha et Benjamin Sesko. Ils ont été rejoints à 2-2 (47e Szoboszlai, 56e Gakpo), mais l'ont emporté sur un dernier but de Kobbie Mainoo, le joueur qu'a relancé l'entraîneur Michael Carrick au début de son intérim.

A trois journées de la fin du championnat, Manchester United (3e, 64 pts) est assuré de finir parmi les cinq premières places qualificatives pour la grande Coupe d'Europe. Liverpool (4e, 58 pts) compte six points d'avance sur l'actuel sixième, Bournemouth.

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