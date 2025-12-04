Aucun passe-droit pour Mohamed Salah: le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk a plaidé pour que les joueurs soient traités sur un pied d'égalité, y compris l'attaquant star, rétrogradé au statut de remplaçant, en pleine crise de résultats.

🚨 Virgil van Dijk: “Salah is still a fantastic player, we still have to remember there is a reason why he has been so successful at the club and we have to respect that”.



“I need him around as one of the leaders. I’m not worried”. pic.twitter.com/LkI5rWO2TP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Personne ne dispose d'un «crédit illimité», a déclaré le défenseur néerlandais, après le match nul contre Sunderland (1-1), mercredi. «Tout le monde doit être performant.»

«On souhaite tous le meilleur pour le club, a-t-il poursuivi. Je suis certain que +Mo+ jouera un grand rôle dans ce que nous essayons d'accomplir, parce que c'est un joueur fantastique, et qu'il l'a montré de manière constante.»

Le spleen de Salah, auteur de seulement 4 buts en Premier League, en deçà de ses standards habituels, incarne le début de saison décevant de Liverpool, qui compte déjà six défaites en Premier League, soit deux de plus que sur l'entièreté de l'exercice 2024/25, conclu par le titre.

Salah remplaçant

Les résultats en berne ont poussé l'entraîneur Arne Slot à sortir Salah du onze titulaire lors des deux dernières rencontres -- une solution inédite, étant donné que l'Egyptien n'avait jamais débuté comme remplaçant deux matches consécutifs de championnat depuis son arrivée à Anfield, en 2017.

Le buteur vedette a assisté du banc au succès de ses coéquipiers sur le terrain de West Ham (2-0) dimanche. Mercredi, il est entré à la mi-temps du nul contre Sunderland, sans parvenir à revitaliser le jeu offensif des «Reds», critiqué pour ses longues phases de possession stériles.

Salah est attendu à la fin du mois au Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre-18 janvier) avec sa sélection.

L'éclaircie Wirtz

L'une des rares éclaircies se nomme Florian Wirtz, performant contre West Ham, puis à l'origine du but de l'égalisation contre Sunderland. L'attaquant allemand, recruté cet été au prix fort (145 millions d'euros), fait figure de potentiel successeur à Salah, 33 ans.

«C'est un joueur incroyable, de classe mondiale à mes yeux, qui ne peut que s'améliorer, mais ça va prendre du temps», a décrit Van Dijk.

«Il doit garder la tête froide. Il ne doit pas se laisser entraîner par le monde extérieur, où tout est soit très bon, soit très mauvais. Il ne doit pas se laisser entraîner dans le jeu des statistiques», a insisté le capitaine.

«De nos jours, tout le monde a les yeux rivés sur vous, si vous marquez des buts, faites des passes décisives ou ne concédez aucun but, mais ce qui compte aussi, c'est votre contribution à l'équipe», a-t-il encore dit.