Les clubs de Premier League se sont entendus pour fixer un plafond de dépenses à l'avenir, selon des médias britanniques. Ils veulent contenir le grand écart entre les puissants et les moins fortunés.

Arsenal fait partie des clubs qui ont voté pour ce plafonnage. IMAGO/Shutterstock

ATS

La mesure, adoptée par une majorité des clubs de première division, devra encore être ratifiée durant la prochaine assemblée générale de la Premier League, en juin. Elle devrait ensuite pouvoir entrer en vigueur à partir de la saison 2025-2026.

Le champion en titre Manchester City, son voisin Manchester United et Aston Villa ont voté contre la proposition. Pour sa part, le très dépensier club de Chelsea s'est abstenu, ont détaillé des médias britanniques, dont Sky Sports.

Le «spending cap» est amené à remplacer les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) actuellement appliquées par la Premier League, et pour lesquels Everton et Nottingham Forest ont été sanctionnés cette saison. Le plafond des dépenses (salaires, indemnités de transferts, honoraires versés aux agents, etc.) sera calculé à partir des droits télévisés perçus par le club le moins bien loti.

Plafonnage

Ce système appelé «ancrage» sera plafonné à cinq fois le montant que le club le moins bien rémunéré reçoit dans le cadre des accords de diffusion de la Premier League, selon The Athletic. A titre d'exemple, la lanterne rouge de la saison dernière, Southampton, avait alors perçu près de 122 millions d'euros. D'après le Times, les clubs devraient recevoir l'assurance qu'aucun plafond ne les obligera à réduire leurs dépenses par rapport à leur niveau actuel.

Les partisans du «spending cap» mettent en avant l'augmentation des recettes de la Ligue des champions et la puissance financière des clubs soutenus par des États, comme Manchester City et Newcastle. Ils répondent ainsi à ceux qui dénoncent un affaiblissement à venir de la Premier League, le championnat le plus riche et le plus regardé du monde.

ATS