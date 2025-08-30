Chelsea s'est remis de la blessure rapide de son avant-centre Liam Delap pour battre Fulham (2-0) samedi à domicile dans un derby de l'ouest de Londres où la VAR a joué des vilains tours aux visiteurs.
L'ailier argentin Alejandro Garnacho, en passe d'être acheté à Manchester United, a assisté depuis les tribunes de Stamford Bridge au succès de sa future équipe, le deuxième d'affilée en Premier League après le carton à West Ham (5-1).
Samedi, la victoire a été rendue plus compliquée par la sortie de Delap sur blessure (arrière de la cuisse), dès le premier quart d'heure, et par la bonne entame de Fulham.
Les «Cottagers» ont même marqué au bout d'une belle contre-attaque conclue par Josh King (20e). Mais l'arbitre, sollicité par l'assistance vidéo, a invalidé le but pour une faute préalable de Rodrigo Muniz, un choix critiqué par de nombreuses voix en Angleterre.
Une autre décision controversée a provoqué la colère de Fulham. Après un interminable recours à la VAR, l'homme en noir a accordé un pénalty aux «Blues» après une main (peu discutable) de Ryan Sessegnon, en fermant les yeux sur une autre main d'un joueur de Chelsea plus tôt dans l'action.
Le capitaine Enzo Fernandez a transformé le penalty (56e, 2-0). L'Argentin avait déjà permis d'ouvrir le score en déposant un corner sur la tête de l'attaquant brésilien Joao Pedro (45e+9, 1-0), encore très en vue samedi.