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Premier League Victor Munoz rejoint Liverpool en provenance d’Osasuna

ATS

18.6.2026 - 22:14

Liverpool a annoncé jeudi l'arrivée du jeune attaquant international espagnol Victor Munoz, en provenance d'Osasuna. C'est la première recrue depuis l'arrivée sur le banc des Reds d'Andoni Iraola.

Liverpool recrute l’Espagnol Victor Munoz.
Liverpool recrute l’Espagnol Victor Munoz.
IMAGO/AFLOSPORT
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.06.2026, 22:14

Actuellement au Mondial avec la sélection espagnole, l'attaquant de 22 ans (2 sélections, un but) a été transféré pour un montant estimé de 34,5 millions de livres (environ 36,65 millions de francs).

Issu de La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, passé par le Real Madrid avant de rejoindre Pampelune en juillet 2025 (sept buts et cinq passes décisives en Liga la saison dernière), Munoz est la première recrue du nouvel entraîneur des Reds, Andoni Iraola, qui a pris la suite d'Arne Slot, limogé par le 5e de Premier League.

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