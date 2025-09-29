L'ancienne gloire mancunienne Wayne Rooney a estimé que le club avait perdu son âme, et que l'entraîneur portugais Ruben Amorim, arrivé en novembre 2024, n'était pas l'homme de la situation.

Wayne Rooney a estimé que Manchester United avait perdu son âme. IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'espère sincèrement qu'il pourra renverser les choses, mais après tout ce que j'ai vu, je n'ai aucun d'espoir là-dessus», a confié l'ancien joueur de 39 ans dans un podcast de la BBC mis en ligne lundi.

«Ruben Amorim a le même âge que moi, c'est encore un jeune entraîneur et je suis sûr qu'il aura un bel avenir, mais ce qui se passe actuellement au club, ce n'est pas Manchester United,» a ajouté Wayne Rooney.

Ruben Amorim, arrivé sur le banc de Manchester United en cours de saison dernière, n'a pu enrayer la spirale négative du club, qui a fini l'exercice 2024-25 à la 15e place du championnat, son pire résultat depuis 51 ans.

Avec la défaite samedi à Brentford (3-1) en Premier League, l'entraîneur portugais tourne à peine à un point par match (34 points en 33 rencontres de Premier League sous sa conduite).

Manchester United a pourtant investi plus de 200 millions d'euros cet été pour trois nouveaux attaquants (Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha), mais n'est que 14e de Premier League après six journées.

«Les joueurs ne méritent pas de porter ce maillot»

«Le club a perdu son âme, juge le meilleur buteur de l'histoire de United. Je ne vois pas les joueurs se battre, je ne vois pas de caractère, d'envie de gagner. Je vais voir les matches en m'attendant à ce que l'équipe perde, ou peut-être qu'elle prenne un point.»

«Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas que la faute de l'entraîneur. Les joueurs ne méritent pas de porter ce maillot, et ça fait mal», déplore l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre.