Liverpool a enchaîné une troisième victoire de suite en championnat, sans briller samedi contre le dernier Wolverhampton (2-1) à Anfield, avec à la clé le premier but de Florian Wirtz sous le maillot rouge.

Il est là : le premier but de Florian Wirtz en Premier League avec Liverpool 🤩



L'Allemand fait le break pour les Reds face aux Wolves, et on l'a vécu en direct dans le multiplex sur CANAL+FOOT 👀#LIVWOL | #PremierLeague pic.twitter.com/vtLggnHhdT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Les Reds grimpent à la quatrième place avec 32 points en attendant les autres matches de la 18e journée, notamment celui entre Chelsea (5e, 29 pts) et Aston Villa (3e, 36 pts) en fin de journée à Londres.

Ils ont deux matches abordables à suivre, contre Leeds et Fulham, avant un déplacement corsé à Arsenal, le 8 janvier.

Face à la lanterne rouge Wolverhampton (20e, 2 pts), Liverpool a d'abord confisqué le ballon sous la baguette de Wirtz, le meneur offensif de 22 ans à la technique soyeuse, de plus en plus à l'aise chez les Reds.

Un premier but

Sa montée en puissance s'est agrémentée d'un premier but depuis son transfert à neuf chiffres en provenance du Bayer Leverkusen, cet été, d'un tir pointu (42e, 2-0) près de 90 secondes après l'ouverture du score de Ryan Gravenberch (41e, 1-0).

L'Allemand a profité d'un énorme travail préparatoire de l'avant-centre français Hugo Ekitiké: récupération de la balle dans le rond central, grand pont sur un adversaire et passe parfaite entre deux défenseurs.

Liverpool a produit une seconde période plus laborieuse et s'est même fait peur après la réduction du score de Santiago Bueno (51e, 2-1), sans conséquence cependant pour les hommes d'Arne Slot.