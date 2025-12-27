  1. Clients Privés
Premier League Wirtz débloque enfin son compteur, les Reds enchaînent

Arthur Rappaz

27.12.2025

Liverpool a enchaîné une troisième victoire de suite en championnat, sans briller samedi contre le dernier Wolverhampton (2-1) à Anfield, avec à la clé le premier but de Florian Wirtz sous le maillot rouge.

Agence France-Presse

27.12.2025, 18:24

27.12.2025, 18:33

Les Reds grimpent à la quatrième place avec 32 points en attendant les autres matches de la 18e journée, notamment celui entre Chelsea (5e, 29 pts) et Aston Villa (3e, 36 pts) en fin de journée à Londres.

Premier League. City met la pression sur Arsenal, Les Reds enchaînent péniblement

Premier LeagueCity met la pression sur Arsenal, Les Reds enchaînent péniblement

Ils ont deux matches abordables à suivre, contre Leeds et Fulham, avant un déplacement corsé à Arsenal, le 8 janvier.

Face à la lanterne rouge Wolverhampton (20e, 2 pts), Liverpool a d'abord confisqué le ballon sous la baguette de Wirtz, le meneur offensif de 22 ans à la technique soyeuse, de plus en plus à l'aise chez les Reds.

Premier League. Gunners et City victorieux : la lutte pour le trône fait rage !

Premier LeagueGunners et City victorieux : la lutte pour le trône fait rage !

Un premier but

Sa montée en puissance s'est agrémentée d'un premier but depuis son transfert à neuf chiffres en provenance du Bayer Leverkusen, cet été, d'un tir pointu (42e, 2-0) près de 90 secondes après l'ouverture du score de Ryan Gravenberch (41e, 1-0).

Premier League. Encore une galère pour les Reds : Isak victime d'une fracture du péroné

Premier LeagueEncore une galère pour les Reds : Isak victime d'une fracture du péroné

L'Allemand a profité d'un énorme travail préparatoire de l'avant-centre français Hugo Ekitiké: récupération de la balle dans le rond central, grand pont sur un adversaire et passe parfaite entre deux défenseurs.

Liverpool a produit une seconde période plus laborieuse et s'est même fait peur après la réduction du score de Santiago Bueno (51e, 2-1), sans conséquence cependant pour les hommes d'Arne Slot.

