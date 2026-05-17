  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Xabi Alonso prend les commandes de Chelsea

ATS

17.5.2026 - 11:06

Xabi Alonso a été nommé entraîneur de Chelsea. Le technicien espagnol a signé un contrat de quatre ans qui débutera le 1er juillet, a officialisé le club anglais de Premier League dimanche.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.05.2026, 11:06

17.05.2026, 12:43

Chelsea vient de perdre 1-0 la finale de la Coupe d'Angleterre contre Manchester City, et figure à la 9e place du championnat, en dehors des places qualificatives pour les compétitions européennes, à deux journées de la fin de la saison.

Les Blues se sont séparés de l'Italien Enzo Maresca début janvier puis de l'Anglais Liam Rosenior en avril, et ils se sont tournés à chaque fois vers Calum McFarlane pour assurer l'intérim.

Xabi Alonso retrouvera donc un job après son renvoi du Real Madrid en janvier, huit mois après son arrivée chez le géant espagnol. En tant qu'entraîneur, il a mené le Bayer Leverkusen vers son premier titre en Bundesliga, sans perdre le moindre match, durant une incroyable saison 2023/24, remportant aussi la Coupe d'Allemagne au passage.

L'ancien international espagnol avait rejoint le Real Madrid de Kylian Mbappé à l'été 2025, sans avoir eu le temps d'y connaître le même succès. Il devient le sixième entraîneur permanent depuis que Chelsea est passé dans le giron du groupe américain BlueCo, en mai 2022, en comptant Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca et Rosenior.

En tant que joueur, c'est avec un autre club anglais, Liverpool, que Xabi Alonso s'était notamment illustré en remportant la fameuse finale de la Ligue des champions 2005 contre le Milan AC. Compétition qu'il gagna également avec le Real Madrid en 2014.

Les plus lus

Quand le pouvoir trumpiste réécrit l'histoire
«Pas d’excuse» pour une Suisse qui respire la sérénité dans la difficulté
L’UDC veut supprimer les hautes écoles pédagogiques
La Bulgarie décroche sa première victoire grâce à «Bangaranga» !
Un adversaire de Trump au sein des républicains battu en Louisiane
Plusieurs morts dans une attaque de drones à Moscou