Premier League Xavi Simons débarque à Tottenham en fin de mercato

ATS

29.8.2025 - 20:52

L'attaquant néerlandais Xavi Simons (22 ans) a signé un contrat «à long terme» avec Tottenham. Le club anglais l'a annoncé vendredi à trois jours de la clôture du mercato.

Keystone-SDA

29.08.2025, 20:52

Les Spurs ont déboursé 51 millions de livres sterling (presque 59 millions d'euros) pour recruter l'ex-attaquant de Leipzig, d'après Sky Sports qui évoque un contrat de cinq ans, avec deux années supplémentaires en option.

Premier League. Les Spurs écœurent Guardiola et City, Akanji sur le départ

Premier LeagueLes Spurs écœurent Guardiola et City, Akanji sur le départ

Passé par les centres de formation du FC Barcelone (2010/2019) puis du PSG (2019/2021), Xavi Simons a évolué une saison au PSV Eindhoven où il a explosé. Le club parisien avait activé la clause de rachat à l'été 2023, avant de le prêter à Leipzig.

Premier League. Les Gunners raflent Eze au nez et à la barbe de Tottenham

Premier LeagueLes Gunners raflent Eze au nez et à la barbe de Tottenham

