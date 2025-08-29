L'attaquant néerlandais Xavi Simons (22 ans) a signé un contrat «à long terme» avec Tottenham. Le club anglais l'a annoncé vendredi à trois jours de la clôture du mercato.

Tottenham called and he answered 📞 pic.twitter.com/2OVw8ALgWx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025

Keystone-SDA ATS

Les Spurs ont déboursé 51 millions de livres sterling (presque 59 millions d'euros) pour recruter l'ex-attaquant de Leipzig, d'après Sky Sports qui évoque un contrat de cinq ans, avec deux années supplémentaires en option.

Passé par les centres de formation du FC Barcelone (2010/2019) puis du PSG (2019/2021), Xavi Simons a évolué une saison au PSV Eindhoven où il a explosé. Le club parisien avait activé la clause de rachat à l'été 2023, avant de le prêter à Leipzig.