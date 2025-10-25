Xhaka et Sunderland créent la surprise à Chelsea et s'installent sur le podium

  1. Clients Privés
Premier League Granit Xhaka et Sunderland créent la surprise à Chelsea

ATS

25.10.2025 - 18:29

Le promu Sunderland, mené dès la 4e minute, a arraché la victoire sur la pelouse de Chelsea samedi (2-1). L'équipe de Granit Xhaka est provisoirement deuxième du classement de Premier League.

Keystone-SDA

25.10.2025, 18:29

25.10.2025, 18:38

Les Black Cats ont cédé rapidement devant Alejandro Garnacho (4e) mais ils ont égalisé grâce au Français Wilson Isidor (22e) puis arraché la victoire sur un but d'un entrant, Chemsdine Talbi (90e+3). Titulaire dans l'entrejeu, Xhaka a une nouvelle fois livré un match plein avec son nouveau club.

Au classement, Sunderland occupe la deuxième place avec 17 points, du moins temporairement et avant les matches d'Arsenal (1er, 19 pts) et Manchester City (3e, 16 pts), opposés dimanche à Crystal Palace et Aston Villa respectivement.

A l'inverse, c'est une très mauvaise opération pour Chelsea (7e, 14 pts) qui restait sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, en comptant notamment celle contre Liverpool (2-1) et les cartons face à Nottingham Forest (3-0) et l'Ajax Amsterdam (5-1).

Newcastle aussi in extremis

Le Newcastle de Fabian Schär, entré à jeu à la 61e, s'est pour sa part imposé à domicile contre Fulham (2-1), grâce à un but décisif de Bruno Guimaraes à la 90e. Les Magpies sont 11es avec un bilan de trois victoires, trois nuls et trois défaites.

