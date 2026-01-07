Manchester City a enchaîné un troisième match nul en Premier League, mercredi contre Brighton (1-1), et Aston Villa a partagé les points avec Crystal Palace (0-0). Ces deux résultats profitent à Arsenal.

⚡ Kaoru Mitoma égalise face à Manchester City !



⏳ Les Cityzens vont devoir s’employer pour ne pas laisser filer des points dans la course au titre...



📺 Le Multiplex, c’est maintenant sur CANAL+ Sport 360#PremierLeague pic.twitter.com/x9ds72PLeA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 7, 2026

Keystone-SDA ATS

Leaders du classement, les «Gunners» comptent cinq points d'avance sur Manchester City (2e, 43 points) et Aston Villa (3e, 43 points) avant de recevoir Liverpool (4e, 34 points) jeudi à Londres en clôture de la 21e journée.

Manchester City a pourtant ouvert la marque. Erling Haaland a mis les Skyblues sur la voie du succès en transformant un penalty pour son 20e but en Premier League cette saison et son 150e au total sous le maillot bleu ciel. Mais Kaoru Mitoma a permis aux visiteurs de revenir à hauteur (60e, 1-1).

Aston Villa a pour sa part ramené de Crystal Palace un match nul, son premier en championnat depuis le 21 septembre. L'équipe d'Unai Emery avait ensuite enchaîné 13 victoires et 2 défaites dans ses 15 matches suivants.

Le Sunderland de Granit Xhaka a par ailleurs subi une lourde défaite, 3-0, sur la pelouse de Brentford.