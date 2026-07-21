Le tournoi de golf de Crans-Montana (du 3 au 6 septembre) dévoile ses premières têtes d'affiche. Quatre anciens vainqueurs y prendront part.

Matt Wallace a remporté le tournoi de Crans-Montana en 2024.

Rasmus Höjgaard, Matt Wallace, Thirston Lawrence et Miguel Angel Gimenez, qui fêtera bientôt ses 63 ans, seront au départ.

L'Anglais Matt Wallace (2024), le Sud-Africain Thirston Lawrence (2025), le Danois Rasmus Höjgaard (2021) et le vétéran espagnol Miguel Angel Gimenez (2010) ont tous déjà remporté l'European Masters. Au classement mondial, Wallace est le mieux classé, à la 71e place.