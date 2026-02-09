Il y aura quatre Suissesses en demi-finales du 200 m. Iris Caligiuri a passé le cap des séries pour rejoindre Mujinga Kambundji, Léonie Pointet et Fabienne Hoenke mercredi soir.

La Fribourgeoise de 23 ans a décroché sa qualification de justesse grâce à ses 23''39. Elle a terminé quatrième de sa série.

Mélanie Roland a eu moins de réussite. Sur 400 m, elle a également terminé 4e de sa série en 52''35. Seulement au classement des chronos, elle n’a signé que le 13e meilleur temps et a donc manqué la qualification pour les demi-finales à une place près.

Record des Européens sur 800 m

Pour sa première demi-finale aux Championnats d’Europe sur 400 m haies, Dany Brand a égalé son record personnel en 48’’96. Cette performance ne lui a toutefois pas suffi pour se qualifier pour la finale réservée aux huit meilleurs athlètes. Le Zurichois de 30 ans a terminé quatrième de sa course et a été éliminé.

L’Irlandais Mark English a lui établi un record des Championnats d’Europe en demi-finale du 800 m, en réalisant 1'43''49. Il a nettement amélioré l’ancienne meilleure marque, détenue depuis 1978 par Olaf Beyer en 1'43''84.