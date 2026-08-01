Renversé par une voiture, le Slovène Primoz Roglic ne prendra pas le départ de la Clasica San Sebastian, a-t-il annoncé vendredi sur son compte Instagram, à la veille de la course basque.

«Je me suis fait renverser par une voiture il y a quelques jours. Je ne participerai malheureusement pas à San Sebastián (...). Ce n'est pas la meilleure situation mais c'est la vie», a écrit le coureur de Red Bull Bora sous une photo montrant un gros hématome sur sa cuisse droite.

Samedi au pays Basque, il devait rouler pour la première fois au côté de son coéquipier Remco Evenepoel, récent 2e du Tour de France, qui tentera de devenir le premier coureur de l'histoire à inscrire son nom une quatrième fois au palmarès de l'épreuve.

Pas épargné par les chutes tout au long de sa carrière, Primoz Roglic, 36 ans, a également déclaré forfait pour le Tour de Burgos début août.

Il va maintenant se concentrer sur le Tour d'Espagne, qu'il a gagné à quatre reprises et qui débute le 22 août à Monaco.