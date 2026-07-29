Wout Van Aert s'est imposé pour son retour à la compétition lors de la première étape du Tour du Danemark mercredi à Aalborg. Il avait manqué le dernier Tour de France à cause d'une blessure au coude droit.

Le Belge de 31 ans, vainqueur l'an passé de la dernière étape de la Grande Boucle sur les Champs-Élysées, a réglé au sprint un groupe de huit coureurs, devançant sur la ligne Lukas Kubis et Henrik Pedersen, et retrouve la victoire dans une course qu'il a déjà gagnée en 2018.

Son coéquipier français Christophe Laporte, également vainqueur de l'épreuve danoise en 2022, a parfaitement manoeuvré dans les dernières bosses du final pour propulser son leader vers la victoire.

Après le Tour du Danemark, qui se termine dimanche, Wout Van Aert participera au Tour d'Espagne à partir du 22 août puis s'alignera sur les Championnats du monde à Montréal fin septembre.