L’athlétisme européen a comblé récemment une partie de son retard sur l'Afrique et les Amériques dans les courses, si bien que les Championnats d’Europe de Birmingham (10-16 août) devraient être d’excellente cuvée. Le point sur les stars à suivre, hormis les Suisses.

Avec Armand Duplantis, le saut à la perche risque bien d’être un des moments forts de ces joutes.

ARMAND DUPLANTIS: La superstar de l’athlétisme mondial n’est plus invincible. Le Suédois a subi cet été, à Stockholm, sa première défaite depuis 2023 et reste sur un abandon à Londres, après un problème aux adducteurs. Il se dit toutefois prêt à conquérir une quatrième couronne européenne consécutive. Gare néanmoins au Grec Emmanouil Karalis.

KARSTEN WARHOLM: Le Norvégien est lui aussi en lice pour un quatrième titre d’affilée sur 400 m haies. Le recordman du monde brûle également d’aider son pays à conquérir une médaille d’or historique sur le relais 4x400 m mixte.

MARCELL JACOBS: Le double champion olympique de Tokyo (100 et 4x100 m) visera le «hat-trick» sur 100 m. Après une saison blanche en 2025, l’Italien a ressurgi début juillet avec un incroyable chrono de 9''67 en Autriche. Le vent était certes trop favorable (temps non homologué), mais cette performance vaudrait néanmoins un chrono autour des 9''80 dans des conditions régulières. Même les Américains et les Jamaïcains peuvent à nouveau le craindre.

SERIAL WINNERS: Miltiadis Tentoglou, Keely Hodgkinson, Yaroslava Mahuchikh et Matthew Hudson-Smith sont eux aussi des vainqueurs en série. Le Grec ambitionnera un quatrième titre consécutif à la longueur, tandis que les trois autres en viseront un troisième. Pour la Britannique Hodgkinson (800 m) et l’Ukrainienne Mahuchikh (hauteur), il s’agirait d’un «hat-trick» (trois titres successifs), tandis que Hudson-Smith (400 m) a été sacré en 2018 et 2022, mais pas en 2024. A Birmingham, l’Anglais courra sur ses terres, là où il s’entraîne.

JAKOB INGEBRIGTSEN: Le Norvégien sera la grande inconnue. Invaincu aux «Euros» (six titres sur 1500 et 5000 m), il visera une nouvelle couronne sur 5000 m. Mais il n’a pas couru en compétition cette année et a été opéré du tendon d’Achille en début d’année, après deux ans de galère.

LANCERS ET LONGUES DISTANCES: L’Europe est une terre de lanceurs et de lanceuses, et il faut s’attendre à de grandes performances d’athlètes comme Leonardo Fabbri (ITA) au poids ou Mykolas Alekna (LIT) et Daniel Ståhl (SWE) au disque. Champion du monde du 10'000 m, le Français Jimmy Gressier, annoncé sur 5000 m et 10'000 m, s'annonce comme le rival no 1 du Suisse Dominic Lobalu sur ces deux distances, avec aussi le Suédois Andreas Almgren sur 10'000 m.

NOUVEAUTÉS: Ces joutes seront plus denses et plus compactes que les précédentes. Dans plusieurs disciplines, éliminatoires et finales auront lieu le même jour, à l’image du 100 m, qui verra premier tour, demi-finales et finale se succéder à quelques heures d'intervalle. Les meilleurs de la saison seront cependant exemptés du premier tour. Cerise financière sur le gâteau, les meilleurs de chaque groupe de disciplines (système de «score») recevront, comme en 2024, le «Golden Crown», une récompense supplémentaire de 50'000 euros, pour laquelle Audrey Werro (demi-fond) et Annik Kälin (épreuves combinées) apparaissent très bien placées.