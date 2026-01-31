Le gardien Mike Maignan (30 ans) a prolongé son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2031. L'international français évolue avec les rossoneri depuis 2021.
Maignan, qui a joué 188 matches avec le club lombard, a désormais tout en mains pour marquer l'histoire de l'AC Milan: s'il va au terme de son contrat, il aura passé dix saisons avec le «Diavolo».
Selon la presse italienne, l'AC Milan a mis les petits plats dans les grands pour convaincre de rester l'ancien Lillois (2015-21), formé au Paris Saint-Germain et convoité par des cadors comme Chelsea ou le Bayern Munich. Son salaire annuel a été nettement revalorisé, pour passer de 2,8 à 5 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le mieux payé de l'effectif milanais, à égalité avec l'ailier portugais Rafael Leao, une rareté pour un gardien de but.