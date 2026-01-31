Le gardien Mike Maignan (30 ans) a prolongé son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2031. L'international français évolue avec les rossoneri depuis 2021.

🚨✍🏽 Mike Maignan has signed new long term deal at AC Milan valid for next four years plus one year option, 2031.



Excellent news for AC Milan as Maignan was out of contract in June 2026. 🔴⚫️ pic.twitter.com/GbO094avoP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

Keystone-SDA ATS

Maignan, qui a joué 188 matches avec le club lombard, a désormais tout en mains pour marquer l'histoire de l'AC Milan: s'il va au terme de son contrat, il aura passé dix saisons avec le «Diavolo».

Selon la presse italienne, l'AC Milan a mis les petits plats dans les grands pour convaincre de rester l'ancien Lillois (2015-21), formé au Paris Saint-Germain et convoité par des cadors comme Chelsea ou le Bayern Munich. Son salaire annuel a été nettement revalorisé, pour passer de 2,8 à 5 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le mieux payé de l'effectif milanais, à égalité avec l'ailier portugais Rafael Leao, une rareté pour un gardien de but.