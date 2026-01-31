  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A L'AC Milan sort le portefeuille et prolonge son ange gardien

ATS

31.1.2026 - 19:38

Le gardien Mike Maignan (30 ans) a prolongé son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2031. L'international français évolue avec les rossoneri depuis 2021.

Keystone-SDA

31.01.2026, 19:38

Maignan, qui a joué 188 matches avec le club lombard, a désormais tout en mains pour marquer l'histoire de l'AC Milan: s'il va au terme de son contrat, il aura passé dix saisons avec le «Diavolo».

Serie A. Milan trébuche encore contre un pensionnaire de bas de tableau

Serie AMilan trébuche encore contre un pensionnaire de bas de tableau

Selon la presse italienne, l'AC Milan a mis les petits plats dans les grands pour convaincre de rester l'ancien Lillois (2015-21), formé au Paris Saint-Germain et convoité par des cadors comme Chelsea ou le Bayern Munich. Son salaire annuel a été nettement revalorisé, pour passer de 2,8 à 5 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le mieux payé de l'effectif milanais, à égalité avec l'ailier portugais Rafael Leao, une rareté pour un gardien de but.

Serie A. Dans le mano a mano des Milans, l’AC revient à portée de l’Inter

Serie ADans le mano a mano des Milans, l’AC revient à portée de l’Inter

Les plus lus

A Minneapolis, une juge refuse de bloquer les opérations d'ICE
Delémont : le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
Thriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !
«C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias»
La cheffe de mission diplomatique états-unienne est arrivée au Venezuela
10'000 Danois dénoncent les propos de Trump sur l'Afghanistan