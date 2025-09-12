Adrien Rabiot, vendu par l'Olympique de Marseille à l'AC Milan après une retentissante bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe mi-août, a assuré vendredi avoir fait la paix avec l'Anglais, qu'il retrouve dès dimanche avec la réception de Bologne en Serie A.

Adrien Rabiot a assuré avoir fait la paix avec Jonathan Rowe (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'altercation, qualifiée de «bagarre de bar» par l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi, était survenue dans le vestiaire après la défaite 1-0 lors du premier match de Ligue 1 contre Rennes, entraînant la mise sur la liste des transferts du milieu international français.

«Il n'y a rien de particulier à dire. Nous avons parlé quand il est allé à Bologne et moi à Milan, et nous nous sommes envoyés des messages pour nous souhaiter bonne chance et nous dire que l'on se reverra à San Siro», a expliqué à l'AFP Adrien Rabiot, recruté par Milan le dernier jour du mercato pour 10 millions d'euros.

«Ce sera un plaisir de le revoir»

«Ce sera un plaisir de le revoir car Jonathan est un bon gars. Ce qui s'est passé à Marseille peut arriver dans n'importe quel vestiaire, mais cela n'a pas changé ma relation avec lui», a-t-il ajouté.

Rabiot a assuré qu'il ne regrettait rien de son passage à Marseille, où il a marqué 10 buts en 32 matches et aidé le club à atteindre la Ligue des champions. «C'est la vie, on peut bien commencer et puis tout change en un instant. Mais je garde de bons souvenirs de Marseille», a-t-il assuré.

«Les supporters m'ont toujours bien traité, j'y ai passé une saison intense et vécu de belles expériences avec le club et les fans, et je les en remercie», a-t-il conclu.