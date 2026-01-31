Michel Aebischer a inscrit son premier but avec Pise, mais cela n'a pas évité la défaite de son équipe 3-1 contre Sassuolo. L'international suisse disputait son 23e match officiel avec Pise.

Aebischer hits a long-range stunner to put fire Pisa back into the game! 🤯#PisaSassuolo 1-2 pic.twitter.com/aovzIOIXNe — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 31, 2026

Keystone-SDA ATS

Le Fribourgeois a marqué le 2-1 à la 51e d'une frappe hors de la surface. En 116 rencontres de Setie A, Aebischer (29 ans) ne compte que deux buts à son actif. Le précédent remontait à novembre 2022, alors avec le maillot de Bologne.

Pise n'a pris que cinq points lors de ses douze derniers matches. Le promu occupe la dernière place du classement.