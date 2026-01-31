  1. Clients Privés
Serie A Aebischer trouve le chemin des filets dans le marasme de Pise

ATS

31.1.2026 - 18:22

Michel Aebischer a inscrit son premier but avec Pise, mais cela n'a pas évité la défaite de son équipe 3-1 contre Sassuolo. L'international suisse disputait son 23e match officiel avec Pise.

Keystone-SDA

31.01.2026, 18:22

Le Fribourgeois a marqué le 2-1 à la 51e d'une frappe hors de la surface. En 116 rencontres de Setie A, Aebischer (29 ans) ne compte que deux buts à son actif. Le précédent remontait à novembre 2022, alors avec le maillot de Bologne.

Serie A. Sans pitié, les Nerazzurri en mode rouleau compresseur contre Pise

Serie ASans pitié, les Nerazzurri en mode rouleau compresseur contre Pise

Pise n'a pris que cinq points lors de ses douze derniers matches. Le promu occupe la dernière place du classement.

