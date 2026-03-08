  1. Clients Privés
Serie A Akanji et Sommer grimacent : l’AC Milan s’adjuge le «derby de la Madonnina»

Gregoire Galley

8.3.2026

L'AC Milan a remporté pour la troisième fois consécutive le derby contre l'Inter (1-0) dimanche lors de la 28e journée d'un Championnat d'Italie peut-être relancé par le succès du Milan, revenu à sept points de son grand rival.

Agence France-Presse

08.03.2026, 22:56

08.03.2026, 22:59

Leader avec dix points d'avance au coup d'envoi de cette 246e édition du «derby de la  Madonnina», l'Inter qui restait sur quinze matches sans défaite (14 victoires et un nul), pouvait faire un pas décisif vers un 21e scudetto en cas de succès.

Mais les Nerazzurri, privés de Lautaro Martinez, blessé depuis deux semaines, et de Marcus Thuram, fiévreux et forfait de dernière minute, ont une nouvelle fois été contrariés par les Rossoneri.

L'Equatorien Pervis Estupinan, muet depuis son arrivée en Serie A l'été dernier, a inscrit à la 35e minute d'une reprise en pleine lucarne le seul but d'une rencontre disputée sur un rythme élevé.

En infligeant à l'Inter sa première défaite en championnat depuis le 23 novembre, et seulement sa quatrième cette saison, le Milan (2e, 60 pts) a réduit son retard à sept points et a repoussé Naples (3e, 56 pts) à quatre longueurs.

Difficultés

Eliminée de la Ligue des champions en barrages d'accession aux 8e de finale par les Norvégiens de Bodo Glimt, l'équipe de Cristian Chivu a confirmé ses difficultés à s'exprimer lors des rendez-vous les plus importants.

L'Inter n'a plus remporté le derby milanais depuis avril 2024 et affiche depuis un bilan calamiteux de quatre défaites et deux nuls, toutes compétitions confondues.

A noter que Manuel Akanji et Yann Sommer ont disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs nerazzurri, alors que Zachary Athekame et Ardon Jashari sont restés sur le banc rossoneri.

