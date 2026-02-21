  1. Clients Privés
Serie A Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A

ATS

21.2.2026 - 20:33

L'Inter Milan a pris le large en tête de la Serie A samedi en s'imposant 2-0 à Lecce, avec un but du défenseur suisse Manuel Akanji. Les Nerazzurri ont dix points d'avance sur l'AC Milan, deuxième.

Manuel Akanji a fait trembler les filets dans les Pouilles.
Manuel Akanji a fait trembler les filets dans les Pouilles.
IMAGO/Insidefoto

Keystone-SDA

21.02.2026, 20:33

21.02.2026, 21:14

Le coaching de Christian Chivu a fait la différence dans les Pouilles. L'entraîneur roumain de l'Inter a introduit Akanji et Henrik Mkhitaryan à l'heure de jeu alors que ses hommes peinaient à faire la différence et que la VAR avait annulé un but de Federico Dimarco pour un hors-jeu

Mkhitaryan a d'abord ouvert le score à la 75e alors que Dimarco s'est consolé sept minutes plus tard en déposant un corner sur la tête d'Akanji, lequel a inscrit son deuxième but de la saison en club, le deuxième du mois après celui marqué à Sassuolo (5-0).

Avec cette victoire, l'Inter (1er, 64 pts) compte donc dix longueurs d'avance en attendant le match de son rival milanais dimanche contre Parme (18h00). Le bilan nerazzurri en championnat depuis le début de l'année est impeccable: neuf victoires et un match nul.

La Juve en péril

La Juventus, battue samedi à domicile par Côme (2-0), a pour sa part achevé une semaine catastrophique par une troisième défaite consécutive. Le top 4, synonyme de qualification en Ligue des champions, pourrait s'éloigner pour les Bianconeri (5es, 46 points) en cas de succès dimanche de l'AS Rome (4e, 47 points) face à la Cremonese.

