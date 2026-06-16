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Nouveau défi en Serie A Écarté par Manchester United, Amorim rebondit à l’AC Milan

ATS

16.6.2026 - 19:41

L'entraîneur portugais Ruben Amorim, renvoyé de Manchester United en début d'année, s'est engagé avec l'AC Milan. Le club lombard, qui se reconstruit après avoir raté la qualification pour la Ligue des champions, l'a annoncé.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

16.06.2026, 19:41

La presse italienne a évoqué un contrat de deux ans autour d'un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. «Il y a des ambitions qui vous accompagnent tout au long de votre carrière et entraîner l'AC Milan a toujours été l'une des miennes, a déclaré Amorim, cité dans le communiqué. C'est un défi que je relève avec fierté et enthousiasme.»

L'AC Milan, propriété du fonds américain RedBird Capital Partners, a fait le ménage depuis le psychodrame vécu à la dernière journée – défaite contre Cagliari – qui l'a privé de Ligue des champions à la rentrée, alors que la qualification semblait acquise.

AC Milan mise sur Ruben Amorim pour relancer son projet

Les dirigeants ont annoncé dans la foulée une réorganisation en profondeur dont a fait les frais l'entraîneur Massimiliano Allegri, mais l'ancien buteur Zlatan Ibrahimovic, très critiqué par les tifosi, a conservé son poste.

Ancien milieu de terrain international (14 sélections), Amorim, 41 ans, s'est révélé sur le banc du Sporting, avec trois titres de champion empochés en 2021, 2024 et 2025.

Mais sa réussite ne l'a pas accompagné après son grand saut vers la Premier League, du côté de Manchester United qui l'a embauché en novembre 2024. En dépit d'une finale d'Europa League, il a terminé sa première saison anglaise à la 15e place, avant d'être limogé en janvier. Il n'a gagné que 24 des 63 matches en poste chez les Red Devils.

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