Présent jeudi soir sur le plateau de blue Sport, Philippe Senderos a confié son point de vue au sujet des différents types de leadership dans le football. L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse a ainsi livré une anecdote sur son passage à l’AC Milan, où il jouait aux côtés d’un certain Andrea Pirlo.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Durant sa carrière, Philippe Senderos a joué pour les plus grands clubs d’Europe, comme Arsenal, l’AC Milan ou encore Valence. En presque 20 ans à sillonner le continent, l’ancien défenseur helvétique a croisé la route de nombreux joueurs emblématiques et de leaders hors pair.

«Il y a différents types de leadership. Il y a des leaders qui le sont par la parole, d’autres par la performance. Il y a aussi des leaders vocaux dans le vestiaire et d'autres qui ne parlent pas», a expliqué le Genevois de 39 ans jeudi sur le plateau de blue Sport, à l’occasion de l’ultime journée de la phase de ligue d’Europa League.

Un homme a particulièrement marqué Senderos lors de son passage à Milan durant la saison 2008/2009 : Andrea Pirlo, légende italienne et ex-milieu de terrain. «Il ne parlait pas beaucoup dans le vestiaire. Par contre, sur le terrain, tous les ballons passaient par lui. C’était vraiment un leader par la performance», s’est souvenu celui qui a porté à 57 reprises le maillot de la Nati.

«Il élevait le niveau de l'entraînement et de tous ses coéquipiers juste par sa présence et par ses touches (de balle), mais pas par le fait qu'il allait mettre un bras sur ton épaule et t’encourager. C’était juste parce qu'il avait une qualité qui était au-dessus de la moyenne», a ajouté un Philippe Senderos admiratif.