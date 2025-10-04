Avec Akanji et Sommer, l’Inter Milan réalise une démonstration

Grâce à sa belle victoire samedi contre la Cremonese (4-1), l'Inter Milan a recollé au trio de tête composé de l'AC Milan, Naples et la Roma, à égalité de points et qui jouent tous dimanche leur match de la 6e journée de Serie A.

Les Helvètes de l’Inter Milan ont vécu un samedi tranquille. IMAGO/justpictures.ch

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les Intéristes, faciles vainqueurs du Slavia Prague (3-0) mardi, ont confirmé leur excellente forme avec ce troisième succès consécutif en championnat, tandis que le promu encaisse son premier revers.

Privés de leur attaquant Marcus Thuram, touché à une cuisse en Ligue des champions, les joueurs de Christian Chivu s'en sont d'abord remis à Lautaro Martinez, déjà auteur d'un doublé contre Prague et d'un but contre Cagliari lors de la dernière journée.

Après un pressing efficace, Martinez a rapidement ouvert le score (6e), servi par un centre d'Ange-Yoann Bonny. Malgré plusieurs sauvetages du gardien du promu crémonais Marco Silvestri, les Milanais ont vu leur domination récompensée, toujours grâce à Bonny, cette fois buteur, de la tête sur corner (38e).

Federico Dimarco, d'une puissante frappe de l'entrée de la surface (55e), puis Nicolo Barella (55e), tous deux après une passe décisive de Bonny, ont alourdi l'addition, malgré la réduction du score par Federico Bonazzoli (88e).

Avec 12 points, les Intéristes pointent à la quatrième place, à égalité de points avec l'AC Milan, leader qui affronte la Juventus (5e, 11 points) dimanche (20h45).

Le champion en titre Naples (2e, 12 points) affronte de son côté l'avant-dernier Gênes (18h00), tandis que la Roma (3e, 12 points), battue par Lille en Ligue Europa jeudi, se déplace à la Fiorentina (15h00).