Serie A Avec Manuel Akanji, l'Inter Milan attend la «Chivu-lution»

ATS

12.9.2025 - 14:50

Les débuts de Cristian Chivu aux commandes de l'Inter Milan n'ont guère convaincu. L'ancien défenseur du club nerazzurro, qui peut désormais compter sur Manuel Akanji, joue déjà gros lors du choc de la 3e journée contre la Juventus samedi à Turin (18h00).

Cristian Chivu peine encore à convaincre à la tête de l’Inter Milan.
Cristian Chivu peine encore à convaincre à la tête de l'Inter Milan.
IMAGO/IPA Sport
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.09.2025, 14:50

Quel que soit son CV, son palmarès et son expérience, tout entraîneur succédant à Simone Inzaghi aurait été dans l'oeil du cyclone. Difficile de remplacer celui qui a offert à l'Inter, en 2024, le 20e scudetto de son histoire, et qui a conduit son équipe à deux reprises en finale de la Ligue des champions (2023, 2025), avant de partir en Arabie saoudite quelques jours seulement après une retentissante déroute en finale de la C1 contre le Paris Saint-Germain (5-0).

C'est d'autant plus vrai quand, comme Chivu, l'heureux élu apparaît comme un choix par défaut – l'Inter voulait Cesc Fabregas, mais son club, Côme, s'est opposé à son départ –, et n'a que 13 matches de Serie A à son actif, comme entraîneur intérimaire de Parme la saison dernière.

Serie A. Pari osé : le nouveau coach de Yann Sommer à l'Inter dévoilé

Serie A. Pari osé : le nouveau coach de Yann Sommer à l'Inter dévoilé

Même s'il a eu la Coupe du monde des clubs en juin pour découvrir ses joueurs et se roder, Chivu est loin toujours d'avoir convaincu les tifosi intéristes, pour la plupart sceptiques lorsqu'il a été nommé.

«Encore en chantier»

L'Inter a chuté dès les 8es de finale du Mondial aux Etats-Unis (2-0 contre Fluminense). Depuis, Yann Sommer et ses coéquipiers ont certes lancé leur saison en Serie A en dominant le Torino 5-0, mais ils sont tombés de haut contre l'Udinese, une semaine plus tard toujours à domicile (2-1).

Serie A. Dimanche maussade pour l’Inter de Sommer, la Juve rejoint Naples en tête

Serie A. Dimanche maussade pour l'Inter de Sommer, la Juve rejoint Naples en tête

«Nous sommes encore en chantier, nous devons continuer à travailler et à chercher la bonne motivation pour atteindre ce que pourra nous offrir cette saison», a constaté Chivu.

Depuis, la grande partie de ses titulaires ont rejoint leurs sélections nationales. Pas idéal pour imprimer sa marque avant deux rendez-vous déjà importants, le duel contre la Juve, autre prétendant en titre et co-leader de la Serie A, et le premier match de Ligue des champions le 17 septembre contre l'Ajax à Amsterdam.

Inzaghi, en moins bien ?

Ce que les tifosi, observateurs et autres anciennes gloires de l'Inter reprochent à Chivu, c'est de faire du sous-Inzaghi, dans le style comme dans ses compositions d'équipe. Contre le Torino pour le premier match de la saison, il a ainsi titularisé dix des onze joueurs qui avaient débuté la finale de Ligue des champions contre le PSG.

Or l'équipe qui a terminé tant bien que mal la saison 2024-25, en échouant à un point de Naples en Serie A, semblait être arrivée en fin de cycle, avec un âge moyen de 29,1 ans, le plus élevé des vingt clubs italiens.

Serie A. Manuel Akanji a bel et bien signé à l'Inter Milan

Serie A. Manuel Akanji a bel et bien signé à l'Inter Milan

Avec les arrivées des Français Ange-Yoan Bonny (21 ans) et Andy Diouf (22 ans) ou du Croate Petar Sucic (21 ans), la moyenne d'âge a baissé d'un an (28,1), mais ces recrues auront au mieux un rôle de remplaçant. Débarqué de Manchester City en toute fin de mercato, Manuel Akanji devrait lui rapidement trouver une place de titulaire. L'international suisse (30 ans) ne va pas rajeunir l'effectif intériste, mais il demeure un renfort de poids.

Ambiance à améliorer

Chivu, qui faisait partie de l'Inter auteur en 2010 d'un inédit triplé Serie A-Coupe d'Italie-Ligue des champions, a aussi hérité d'un groupe miné par les déceptions et rancoeurs comme l'ont montré les virulentes critiques de ses coéquipiers par Martinez après l'élimination du Mondial des clubs.

Sale ambiance à l'Inter. Lautaro critique, Calhanoglu réplique : «Le respect ne peut pas être à sens unique»

Sale ambiance à l'Inter. Lautaro critique, Calhanoglu réplique : «Le respect ne peut pas être à sens unique»

«Tout va bien, tout a été clarifié, nous sommes unis», a balayé le capitaine argentin dans France Football. «L'arrivée d'un nouvel entraîneur, le début d'un autre cycle, ça nous fait du bien, c'est important de changer d'air, d'objectifs, de forces», a-t-il assuré. Les tifosi ne demandent qu'à le croire.

