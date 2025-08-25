  1. Clients Privés
Serie A Blessure d’entrée : le come-back d’Immobile tourne au vinaigre

ATS

25.8.2025 - 18:01

Le retour en Serie A de Ciro Immobile, co-meilleur buteur de l'histoire du championnat italien sur une saison avec 36 réalisations, ne se passe pas comme espéré.

Keystone-SDA

25.08.2025, 18:01

25.08.2025, 18:58

Le coéquipier de Remo Freuler s'est blessé dès son premier match et sera indisponible pendant huit semaines, a annoncé lundi son club Bologne.

Immobile (35 ans), qui a quitté ses coéquipiers après trente minutes de jeu lors de la défaite de Bologne face à l'AS Rome (1-0) samedi soir, est touché «au muscle fémoral de la cuisse droite, blessure qui requiert un temps de repos d'environ huit semaines», a indiqué son club.

Serie A. Immobile de retour en Serie A après une saison en Turquie

Serie AImmobile de retour en Serie A après une saison en Turquie

Immobile a passé la saison dernière en Turquie, à Besiktas pour qui il a marqué 15 buts en 31 matches. Auteur de 207 buts en 340 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Lazio, son club de 2016 à 2024, le quadruple meilleur buteur de Serie A faisait partie de l'équipe d'Italie qui a remporté l'Euro 2021 et affiche à son bilan en sélection 17 buts en 57 apparitions.

