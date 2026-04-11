Déjà minces, les espoirs de l'AC Milan d'être sacré champion d'Italie ont volé en éclats avec sa déroute samedi à domicile face à l'Udinese (3-0) lors de la 32e journée de Serie A.

Un samedi à oublier pour Rafael Leao et l’AC Milan. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

A six journées du terme de sa saison, le Milan, 3e, compte neuf points de retard sur l'Inter, leader du championnat qui se déplace dimanche à Côme (5e) et qui peut donc encore accroître son avance.

L'équipe de Massimiliano Allegri, copieusement sifflée en quittant la pelouse de San Siro, finit la saison à bout de souffle: alors qu'elle avait enchaîné 22 matches sans défaite entre mi-août et fin février, elle a concédé samedi soir son troisième revers en quatre journées du championnat, son quatrième en sept matches.

A ce rythme, sa place sur le podium et son billet pour la prochaine Ligue des champions, son objectif du début de saison, pourraient être menacés: la Juventus, qui s'est imposée 1 à 0 à Bergame dans la soirée pour s'emparer de la 4e place, ne compte plus que trois points de retard et Côme (5e, un match en moins) est à cinq longueurs.

L'Udinese, 10e au classement, a ouvert la marque à la 27e minute sur une combinaison de Nicolo Zaniolo avec le Français Arthur Atta, dont le tir a été détourné dans son propre but par Davide Bartesaghi.

«Pas acceptable»

Le club du Frioul a doublé la mise sur une nouvelle montée de Zaniolo, reprise victorieusement de la tête par Jurgen Ekkelenkamp (37e).

Les Rossoneri ont beaucoup tenté mais n'ont pas réussi à concrétiser à l'image de Rafael Leao, conspué par San Siro lorsqu'il a été remplacé, ou d'Alexis Saelemaekers dont la frappe a été détournée par Maduka Okoye (51e). L'après-midi des Milanais a viré au cauchemar lorsqu'Atta a trompé Mike Maignan et ajouté un troisième but (71e).

«Nous avons perdu trois de nos quatre derniers matches, mais surtout, c'est notre quatrième match lors de cette phase retour sans marquer (...) Ce n’est pas acceptable», a reconnu Allegri sur DAZN après la plus lourde défaite à domicile de sa carrière d'entraîneur.

«Nous avons aussi défendu de manière désordonnée, nous étions trop pressés (...) Il faut revenir à quelque chose de plus ordonné», a poursuivi le technicien italien qui a espéré que «cette défaite nous fasse comprendre que la qualification pour la Ligue des champions est menacée».

Dans la soirée, le duel pour l'Europe entre l'Atalanta (7e) et la Juventus Turin a tourné à l'avantage de la «Vieille Dame» qui s'est imposée sur un but de l'Ivoirien Jérémie Boga (48e), son quatrième en championnat depuis son arrivée fin janvier en provenance de Nice. Au lendemain de sa prolongation de contrat jusqu'en 2028, l'entraîneur de la Juve Luciano Spalletti a fêté sa 301e victoire en Serie A.