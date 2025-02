«Cela commence à me mettre en colère» - Nul rageant pour l’Inter de Sommer

Statu quo en tête du Championnat d'Italie: Naples et l'Inter Milan restent au coude à coude après leurs nuls (1-1) respectivement face à l'AS Rome et l'AC Milan dimanche lors de la 23ème journée.

Le derby de la Madonnina s’est conclu sur un match nul. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

AFP Gregoire Galley

Fin de série pour le Napoli: le leader qui avait remporté ses sept derniers matches de Serie A a laissé échapper la victoire dans le temps additionnel au Stade olympique de Rome.

L'équipe d'Antonio Conte, guère inspirée, n'a eu qu'une occasion de but,la concrétisant sur un lob dans un angle improbable de Leonardo Spinazzola qui a devancé la sortie de Mile Svilar (29).

Alors qu'ils pouvaient compter cinq points d'avance sur leurs dauphins, l'Inter, les Napolitains ont été rejoints au score à la deuxième minute du temps additionnel sur une superbe volée d'Angelino.

Des regrets

Malgré ses trois points d'avance, le Napoli peut nourrir des regrets, car l'Inter peut revenir à sa hauteur jeudi si les champions en titre remportent leur match en retard, celui contre la Fiorentina, arrêté le 1er décembre après le malaise cardiaque d'Edoardo Bove.

Mais les Nerazzurri avaient eux aussi bien des regrets après un derby de Milan qu'ils ont dominé. Contre leurs grands rivaux du Milan, qui les avaient battus deux fois cette saison (2-1 en championnat et en finale de la Supercoupe d'Italie), ils ont couru après le score suite au but, contre le cours du jeu, de Tijjani Reijnders (45).

Par trois fois, ils ont cru marquer, avant que ces buts ne soient annulés pour hors-jeu. Par trois fois, ils ont frappé le montant gauche de Mike Maignan. La délivrance est venue à la troisième minute du temps additionnel grâce à Stefan De Vrij. «Egaliser à la dernière minute, c'est mieux que perdre, mais on ne peut pas être contents», a lâché Marcus Thuram, abattu.

Son entraîneur Simone Inzaghi, lui, ne digèrait pas «le pénalty évident» non sifflé pour une faute dans la surface sur son avant-centre français: «Cela commence à faire beaucoup et à me mettre en colère, c'est la quatrième ou cinquième fois que cela nous arrive cette saison». L'AC Milan reste bloqué à la 8ème place à 18 points de la tête et à 16 de son adversaire du jour.

Doublé de Kolo Muani

Autre déception de la première partie de la saison, la Juventus Turin a encore fait souffrir ses tifosi en concédant un but après seulement quatre minutes de jeu contre le mal-classé Empoli.

Mais la Juve a peut-être décroché le gros lot en se faisant prêter par le PSG Randal Kolo Muani. L'international français a relancé son équipe avec un doublé (61, 64) pour porter à trois le nombre de buts inscrit en deux matches sous le maillot bianconero.

La Juve qui restait sur deux défaites, en championnat à Naples (2-1) et en Ligue des champions à domicile face au Benfica (2-0), s'est finalement imposée 4 à 1 avec deux buts en fin de match de Dusan Vlahovic (90) et Francisco Conceiçao (90+2). Elle a provisoirement doublé la Lazio pour la 4ème place, mais accuse treize longueurs de retard sur Naples.