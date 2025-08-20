Ardon Jashari (23 ans) a changé de dimension en un peu plus d'un an. Le milieu de terrain suisse est passé de Lucerne à Bruges avant de débarquer cet été à l'AC Milan, où il veut continuer sa progression.

Ardon Jashari (23 ans) a changé de dimension en un peu plus d'un an. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Keystone-SDA ATS

«C'est un rêve qui se réalise, pas seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille», a déclaré Jashari lors de sa présentation officielle chez les rossoneri. «Dès les premiers contacts, cela a été clair pour moi que je voulais venir ici.» Malgré plusieurs saisons mitigées, l'AC Milan fait partie des adresses les plus prestigieuses sur le plan européen. Le club lombard, avec sept succès en Ligue des champions, figure au deuxième rang du palmarès. De très grands joueurs ont porté le maillot, dont Andrea Pirlo, le modèle absolu de Jashari.

Un joueur de caractère

Le Suisse a tout fait pour que le transfert se réalise. En début de saison, il n'a pas voulu jouer le premier match du FC Bruges et a refusé de poser pour la photo d'équipe. Début août, le club belge a cédé: le milieu de terrain a été engagé par les Milanais, qui ont déboursé 36 millions d'euros pour réaliser le transfert.

Ardon Jashari sait ce qu'il veut, et il peut le réclamer de façon parfois véhémente. Il y a deux ans, il avait été provisoirement écarté du cadre du FC Lucerne après avoir exigé de partir à Bâle. Peu après, il avait refusé une convocation en équipe de Suisse M21. Malgré ça, Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, reste fan. «C'est un joueur qui bonifie le collectif. Tout est plus simple avec lui dans l'équipe.»

Ses clubs reconnaissent vite la valeur de Jashari. Au FC Lucerne, où il est arrivé à 11 ans en provenance de Zoug 94, il est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire du club. A Bruges, après des semaines initiales difficiles, il est devenu un pilier de l'équipe avec qui il a gagné la Coupe de Belgique, fini deuxième du championnat et atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Suisse a en plus été désigné comme le meilleur joueur du championnat, ce qui a fait monter sa valeur marchande.

Un peu de pression

Son transfert a été le plus cher cet été en Serie A. Cela lui met évidemment un peu de pression, avoue-t-il. «Mais c'est normal», dit-il. Les tifosi attendent beaucoup de lui et de l'équipe, qui recevra le promu Cremonese samedi lors de la 1re journée.

Pas mal de choses ont changé chez les rossoneri, avec notamment le retour sur le banc de Massimiliano Allegri. Le technicien avait conquis l'avant-dernier titre de l'AC Milan en 2011. Après deux entraîneurs portugais qui ont échoué, il doit ramener de la stabilité dans le club.

L'adaptation de Jashari sera importante, de même que celle du vétéran Luka Modric, venu à 39 ans chercher un nouveau défi après son long passage au Real Madrid. Selon les bookmakers, l'AC Milan est le quatrième favori derrière Naples, l'Inter Milan et la Juventus.

Ardon Jashari ne manque pas de confiance avant ce nouveau chapitre de sa carrière. «Avec l'équipe, nous voulons gagner des matches. Et qui gagne des matches remporte des trophées.»