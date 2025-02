Chaos total : des ultras tendent une embuscade au train de leurs rivaux

Une embuscade tendue par des ultras de l'Udinese, qui ont stoppé le train transportant leurs rivaux de Venise samedi après le match du Championnat d'Italie qui a opposé les deux équipes, a fait plusieurs blessés près d'Udine (nord-est), rapporte dimanche la presse italienne.

Sur le terrain, l’Udinese a pris la mesure de Venise. ats

AFP Gregoire Galley

Six personnes ont été blessées et onze arrêtées à l'issue de ce guet-apens qui a lieu samedi en fin d'après-midi près de la gare de Basiliano, non loin d'Udine, selon l'agence AGI. La Gazetta dello Sport évoque de son côté un bilan de onze blessés et huit arrestations. Contactée par l'AFP, la police d'Udine n'était pas en mesure de donner de plus amples informations avant lundi.

Après la victoire de leur équipe face à Venise (3-2) pour le compte de la 23ème journée de Serie A, une cinquantaine d'ultras de l'Udinese, masqués, ont tendu une embuscade aux supporters de Venise qui repartaient en train vers leur ville, distante de 135 kilomètres.

Ils ont contraint le conducteur à stopper son train avec des fumigènes et en descendant sur la voie. Après avoir jeté des pierres sur le train régional transportant 300 supporters de Venise mais aussi des voyageurs, ils ont frappé avec des bâtons et matraques leurs rivaux de Venise, descendus sur les quais.

Haut-risques

L'intervention de la police, avec notamment un hélicoptère, a rapidement permis de mettre fin à cette bataille rangée. Parmi les blessés, deux ont été hospitalisés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le trafic ferroviaire a pu reprendre après avoir été arrêté pendant plus d'une heure.

Ce match était classé à haut-risques en raison des incidents qui avaient eu lieu après le match aller à Venise le 30 octobre dernier. Des supporters de l'Udinese avaient été agressés près de la gare de Venise avant leur retour à Udine. Durant la rencontre de samedi, des ultras de Venise ont déployé une banderole se moquant de leurs rivaux et rappelant leur agression.

Selon la presse italienne, les ultras de l'Udinese avaient reçu pour l'occasion le soutien d'ultras du club autrichien de Salzbourg à qui ils sont alliés.