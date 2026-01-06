Côme a bondi à la 4e place du Championnat d'Italie, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, après sa victoire (3-0) à Pise, mardi en ouverture de la 19e journée de Serie A.

🎯 | Anastásios Douvíkas scelle la victoire pour Côme. 👌🇬🇷 #PisaComo



Profitez du Pass Mi-Saison DAZN + Ligue 1+ à 99€ ici : https://t.co/zipauAD0bj !📲 pic.twitter.com/MHFSTVnWh2 — DAZN France (@DAZN_FR) January 6, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'équipe entraînée par l'ancien international espagnol Cesc Fabregas a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat grâce à Maximo Perrone (68e) et un doublé d'Anastasios Douvikas (76e, 90e+6 sur pénalty).

Son gardien francais Jean Butez, l'une des révélations de la saison en Italie, a stoppé un penalty à la 84e minute.

🧤 | Jean Butez repousse le penalty de Mbala Nzola ! ❌🧱 #PisaComo



Profitez du Pass Mi-Saison DAZN + Ligue 1+ à 99€ ici : https://t.co/zipauAD0bj !📲 pic.twitter.com/eyZvtUhnSv — DAZN France (@DAZN_FR) January 6, 2026

Le club lombard, dont les propriétaires indonésiens, les frères Hartono, font partie des milliardaires les plus riches de la planète, totalise désormais 33 points, comme la Juventus Turin (5e) et l'AS Rome (6e) qui doivent encore disputer leur match de la 19e journée.

Mais Côme, de retour dans l'élite depuis 2024 après 21 années d'absence, a un match en retard, contre l'AC Milan, qu'il disputera le 15 mars. Le promu Pise qui n'a gagné qu'une seule fois en 19 journées, reste dernier, avec 12 points, comme la Fiorentina (19e) et Vérone (18e).