  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Côme continue de surprendre et peut se mettre à rêver grand

Nicolas Larchevêque

6.1.2026

Côme a bondi à la 4e place du Championnat d'Italie, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, après sa victoire (3-0) à Pise, mardi en ouverture de la 19e journée de Serie A.

Agence France-Presse

06.01.2026, 17:29

L'équipe entraînée par l'ancien international espagnol Cesc Fabregas a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat grâce à Maximo Perrone (68e) et un doublé d'Anastasios Douvikas (76e, 90e+6 sur pénalty).

Son gardien francais Jean Butez, l'une des révélations de la saison en Italie, a stoppé un penalty à la 84e minute.

Le club lombard, dont les propriétaires indonésiens, les frères Hartono, font partie des milliardaires les plus riches de la planète, totalise désormais 33 points, comme la Juventus Turin (5e) et l'AS Rome (6e) qui doivent encore disputer leur match de la 19e journée.

Mais Côme, de retour dans l'élite depuis 2024 après 21 années d'absence, a un match en retard, contre l'AC Milan, qu'il disputera le 15 mars. Le promu Pise qui n'a gagné qu'une seule fois en 19 journées, reste dernier, avec 12 points, comme la Fiorentina (19e) et Vérone (18e).

Les plus lus

«Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !
«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»
Un terrible deuil frappe Pierre Perret
5 morts en France et perturbations dans plusieurs pays