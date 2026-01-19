  1. Clients Privés
Serie A Côme inflige une correction à la Lazio et affirme ses ambitions

Nicolas Larchevêque

19.1.2026

Côme a donné une leçon (3-0) à la Lazio Rome au Stade olympique lundi en clôture de la 21e journée du Championnat d'Italie pour consolider sa 6e place, synonyme de Conference League la saison prochaine, en attendant mieux.

Agence France-Presse

19.01.2026, 23:15

20.01.2026, 08:01

Le club lombard qui restait sur une lourde défaite à domicile contre l'AC Milan (3-1), a mis KO la Lazio d'entrée en ouvrant la marque dès la 2e minute sur sa première action.

Son joueur-vedette, le très convoité Argentin Nico Paz, a assuré la victoire de son équipe avec un doublé (24e et 49e) pour porter son total de la saison à huit buts et s'est replacé à la deuxième place au classement des buteurs, derrière son compatriote Lautaro Martinez (11 buts).

Serie A. L’AC Milan répond à l’Inter, l’AS Rome reste au contact

Serie AL’AC Milan répond à l’Inter, l’AS Rome reste au contact

L'équipe entraînée par Cesc Fabregas reste 6e (37 pts), mais dispose désormais de cinq points d'avance sur l'Atalanta Bergame (7e, 32 pts).

Elle ne compte plus que deux points de retard sur la Juventus, 5e et virtuellement qualifiée pour la Ligue Europa. L'ambitieux club financé par une fratrie de milliardaires indonésiens, n'est qu'à cinq points de la 4e place, synonyme de Ligue des champions.

Sifflée par ses tifosis au coup de sifflet final, la Lazio, elle, est 9e (28 pts) et n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches (deux nuls, deux défaites).

