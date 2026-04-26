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Serie A Coup de frein pour l’Inter Milan sur la route vers le titre

Nicolas Larchevêque

26.4.2026

L'Inter Milan a concédé le match nul 2-2 dimanche sur la pelouse du Torino après avoir mené 2-0. Mais avec dix points d'avance sur Naples à quatre journées de la fin, les Milanais, qui jouaient avec Yann Sommer et Manuel Akanji, se rapprochent un peu plus du titre.

Agence France-Presse

26.04.2026, 20:19

Les hommes de Cristian Chivu recevront Parme dimanche prochain alors qu'un périlleux déplacement à Côme (5e) attend les champions en titre napolitains samedi.

Même en cas de succès à Turin, l'Inter n'aurait pas décroché son 21e titre national lors de cette 34e journée de Serie A. Le Napoli large vainqueur vendredi de la Cremonese (4-0) avait en effet retardé le sacre des Intéristes.

Serie A. L’Inter doit encore patienter : Naples relance le suspense

Serie AL’Inter doit encore patienter : Naples relance le suspense

Qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie en renversant Côme mardi (3-2), l'Inter n'a pas pu enchaîner une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Face au Torino, 13e de Serie A, les Milanais ont pourtant mené 2-0 grâce à des buts de la tête de Marcus Thuram (23e) et Yann Aurel Bisseck (61e), tous deux servis par Federico Dimarco, Mais après la pause, Giovanni Simeone (70e) et Nikola Vlasic (79e), sur penalty, ont permis aux Turinois d'arracher le nul.

Plus tôt, Côme (5e, 61 pts) s'est imposé 2-0 chez le Genoa et a mis la pression sur la Juventus (4e, 63 pts) qui se déplace dans la soirée sur la pelouse de l'AC Milan (3e), dans la course au top 4, synonyme de Ligue des champions.

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