Le Français Damien Comolli a été nommé directeur général de la Juventus, a annoncé le club italien. Il était jusqu'à fin mai président du Toulouse FC.

Damien Comolli a été nommé directeur général de la Juventus. IMAGO/Sipa USA

«La Juventus accueille Damien Comolli, qui rejoindra le club au poste de directeur général le 4 juin 2025 (...). Damien Comolli sera responsable du pôle Football masculin ainsi que des départements marketing et commercial», a indiqué la Juve dans un communiqué.

«Je suis ravi et privilégié de rejoindre un club qui se distingue par son histoire, son identité et sa vision ambitieuse. Dès le premier jour, je consacrerai mon expérience à la Juventus avec l'objectif ultime de remporter la victoire, comme la Juventus est censée le faire et comme nos supporters l'attendent à juste titre», a déclaré le dirigeant de 53 ans, cité dans le communiqué du club turinois.

Comolli, ancien directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, de Liverpool et du Fenerbahçe, avait pris les rênes du Téfécé à l'été 2020 lorsque le club, alors en Ligue 2, avait été racheté par le fonds d'investissement américain RedBird Capital Partners. Deux ans après, l'équipe toulousaine avait réussi à rallier l'élite qu'elle n'a plus quittée depuis, décrochant en outre un titre, la Coupe de France en 2023, aux dépens de Nantes en finale (5-1).