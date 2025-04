Dan Ndoye régale face à Naples avec un but somptueux

La cote de Dan Ndoye a encore monté. Le Vaudois a inscrit un but phénoménal lors du nul de Bologne face au Napoli (1-1) qui va sans doute marquer les esprits. Et susciter l’intérêt des plus grands clubs européens.

🚨🇮🇹 GOAL | Bologna 1-1 Napoli | Dan Ndoye



WHAT A BEAUTIFUL FINISH FROM DAN NDOYE !!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/oRyjLET4MF — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 7, 2025

Keystone-SDA ATS

Dan Ndoye a répondu à l’ouverture du score de Zambo Anguissa à la 65e minute. Le Vaudois a surgi sur un centre du Danois Jens Odgaard pour réussir une sublime «Madjer» du gauche qui a filé juste dessous la transversale. Désormais auteur de 8 buts cette saison en Serie A, Dan Ndoye a confirmé lundi soir qu’il avait bien franchi un cap.

Avec ce point, Bologne souffle la quatrième place à la Juventus. Quant au Napoli, il accuse toujours trois longueurs de retard sur l’Inter.