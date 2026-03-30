L'attaquant belge de Naples Romelu Lukaku a défendu lundi sa décision, mal accueillie en Italie, de rester en Belgique pour se soigner après son forfait pour la tournée aux Etats-Unis, en assurant qu'il ne pourrait «jamais tourner le dos à Naples».

Au coeur des discussions depuis plusieurs jours, Romelu Lukaku a tenu à mettre les choses au clair dans un message publié sur Instagram. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/jsZPtrCIE1 — RTL sports (@RTLsportsbe) March 30, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Cette saison a été lourde à gérer pour moi, entre ma blessure et la perte (de son père, NDLR). Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers jours et il est important de clarifier ma situation», a-t-il écrit dans un long message sur Instagram.

«Ces dernières semaines, je n'étais pas bien physiquement et j'ai fait des examens quand je suis arrivé en Belgique qui ont montré que j'avais une inflammation du fléchisseur de la hanche», a-t-il expliqué.

Dans la foulée, Lukaku, meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges (89 buts en 124 sélections), a déclaré forfait pour les matches de la Belgique face aux Etats-Unis samedi dernier (victoire 5-2) et au Mexique le 1er avril.

«J'ai décidé de faire ma rééducation en Belgique (...) mais je ne pourrais jamais tourner le dos à Naples, jamais», a-t-il assuré, en réponse aux critiques, en interne, du Napoli et de ses supporters.

«Tout ce que je veux, c'est jouer et gagner pour mon équipe, mais je ne suis pas à 100% physiquement et cela a un impact sur mon mental», a-t-il reconnu «Cette saison est dure, mais je vais finir par y arriver et aider Naples et la sélection à atteindre leurs objectifs respectifs», a conclu «Big Rom».

Blessé à une cuisse lors de la préparation estivale, Lukaku, 32 ans, n'a fait son retour en compétition qu'en janvier. Il a depuis disputé sept matches, dont cinq en championnat, et marqué un but.

Lukaku, passé notamment par Chelsea, Manchester United et l'Inter Milan, évolue depuis 2024 à Naples, avec qui il a été sacré champion d'Italie la saison dernière.