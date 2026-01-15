L'AC Milan a souffert mais est venu à bout de Côme 3 à 1, grâce notamment à un doublé d'Adrien Rabiot, jeudi en match en retard de la 16e journée du championnat d'Italie, ce qui lui permet de revenir à portée de l'Inter.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Distancé de six points au coup d'envoi par son grand rival, l'équipe de Max Allegri, qui compte désormais 43 points, a dû son salut au tandem Mike Maignan-Adrien Rabiot, qui a livré un match de haut niveau. Le premier a multiplié les arrêts, rappelant que son surnom de «Magic Mike» n'était pas usurpé (30e, 40e, 42e, 52e), alors que le second s'est fendu d'un doublé.

Dans ce match reporté en raison de la participation de l'AC Milan à la Supercoupe d'Italie en Arabie saoudite en décembre, Côme a logiquement ouvert la marque par le défenseur allemand Marc-Olivier Kempf, qui a sanctionné un début de match timoré des Milanais (10e), dépassés dans l'engagement et par la maîtrise technique des hommes de Cesc Fabregas.

Alors qu'ils étaient au creux de la vague, une accélération d'Adrien Rabiot a été stoppée de manière illicite par la défense de Côme, offrant un penalty transformé en force par Christopher Nkunku, le 4e Français aligné par les Rossoneri (45+1). Bien payé pour une équipe constamment au bord de la rupture, malgré l'énorme activité de Luka Modric, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana.

Rabiot était en feu

Après avoir obtenu un pénalty, Rabiot a offert l'avantage à Milan d'un enchaînement superbe contrôle de la poitrine-demi volée (55e, 2-1), avant de mettre fin aux illusions de Côme par un tir avec deux faux-rebonds à deux minutes du terme (3-1). Une leçon de réalisme.

Dans l'autre match de la soirée, Bologne, qui restait sur cinq matches sans victoire, est allé s'imposer à Vérone (3-2) et pointe désormais au 8e rang (30 pts), alors que l'Hellas est lanterne rouge avec 13 pts.