  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Dans le mano a mano des Milans, l’AC revient à portée de l’Inter

Arthur Rappaz

15.1.2026

L'AC Milan a souffert mais est venu à bout de Côme 3 à 1, grâce notamment à un doublé d'Adrien Rabiot, jeudi en match en retard de la 16e journée du championnat d'Italie, ce qui lui permet de revenir à portée de l'Inter.

Agence France-Presse

15.01.2026, 23:21

15.01.2026, 23:40

Distancé de six points au coup d'envoi par son grand rival, l'équipe de Max Allegri, qui compte désormais 43 points, a dû son salut au tandem Mike Maignan-Adrien Rabiot, qui a livré un match de haut niveau. Le premier a multiplié les arrêts, rappelant que son surnom de «Magic Mike» n'était pas usurpé (30e, 40e, 42e, 52e), alors que le second s'est fendu d'un doublé.

Serie A. L'Inter Milan sort les muscles et creuse l’écart en tête

Serie AL'Inter Milan sort les muscles et creuse l’écart en tête

Dans ce match reporté en raison de la participation de l'AC Milan à la Supercoupe d'Italie en Arabie saoudite en décembre, Côme a logiquement ouvert la marque par le défenseur allemand Marc-Olivier Kempf, qui a sanctionné un début de match timoré des Milanais (10e), dépassés dans l'engagement et par la maîtrise technique des hommes de Cesc Fabregas.

Alors qu'ils étaient au creux de la vague, une accélération d'Adrien Rabiot a été stoppée de manière illicite par la défense de Côme, offrant un penalty transformé en force par Christopher Nkunku, le 4e Français aligné par les Rossoneri (45+1). Bien payé pour une équipe constamment au bord de la rupture, malgré l'énorme activité de Luka Modric, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana.

Rabiot était en feu

Après avoir obtenu un pénalty, Rabiot a offert l'avantage à Milan d'un enchaînement superbe contrôle de la poitrine-demi volée (55e, 2-1), avant de mettre fin aux illusions de Côme par un tir avec deux faux-rebonds à deux minutes du terme (3-1). Une leçon de réalisme.

Supercoupe d'Italie. Naples fustige l'attitude «hors de contrôle» d'Allegri

Supercoupe d'ItalieNaples fustige l'attitude «hors de contrôle» d'Allegri

Dans l'autre match de la soirée, Bologne, qui restait sur cinq matches sans victoire, est allé s'imposer à Vérone (3-2) et pointe désormais au 8e rang (30 pts), alors que l'Hellas est lanterne rouge avec 13 pts.

Les plus lus

«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»
«C'était une fille super souriante» – Suicide d'une lycéenne de 17 ans
Un chauffeur de bus licencié abusivement reçoit six mois de salaire
Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump
Un ouvrier de Ford renvoyé pour des propos anti-Trump : internet se mobilise pour le soutenir
Environ 100’000 dollars de cartes Pokémon volées lors d'un braquage