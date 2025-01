Le défenseur brésilien Danilo a résilié son contrat avec la Juventus, son club depuis 2019 qui ne comptait plus sur lui. Le 5e du Calcio l'a annoncé lundi.

Keystone-SDA ATS

Âgé de 33 ans, Danilo a disputé 213 matches sous le maillot bianconero, remporté un titre de champion d'Italie (2020), une Coupe d'Italie (2021) et une Supercoupe d'Italie (2020). Mais sa dernière apparition en championnat remonte au 14 décembre 2024, le nouvel entraîneur brésilo-italien de la Juve, Thiago Motta, ne comptant plus sur lui et lui ayant retiré son brassard de capitaine.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'international brésilien (65 sélections, un but), passé par le Real Madrid et Manchester City, a expliqué que «c'est par respect pour mes valeurs pour lesquelles j'ai tant lutté que je ne peux plus faire partie de ce projet», sans donner plus de détails.

Arrivederci Vecchia Signora 🤍🖤 pic.twitter.com/3dG5hPouxo — Danilo Luiz (@2DaniLuiz) January 27, 2025

Selon la presse italienne, il pourrait retourner au Brésil quatorze ans après son départ et rejoindre Flamengo. La Juventus est sur le point de recruter le défenseur portugais Renato Veiga, en provenance de Chelsea, sous la forme d'un prêt, pour renforcer une défense qui ne s'est pas vraiment remise de la grave blessure de Gleison Bremer.

La Juve, battue par Naples (2-1) samedi, est 5e à seize points du Napoli.