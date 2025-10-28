L'international belge de Naples Kevin De Bruyne, blessé à une cuisse, va être opéré. Il sera absent au moins trois mois, a annoncé un dirigeant du club napolitain.

«On aura une meilleure idée (de la durée de son indisponibilité, Ndlr) mercredi, jour prévu pour son opération», a déclaré sur la plateforme DAZN le manager général du club, Gabriele Oriali, avant le match de championnat d'Italie entre Lecce et Naples.

«Mais on part du principe que cela sera pour une période de trois à quatre mois, ce qui est vraiment dommage, car il avait bien pris ses marques», a-t-il poursuivi. «KDB» s'est blessé au biceps fémoral de la cuisse droite, en ouvrant la marque à la 33e lors de la victoire de son équipe face à l'Inter Milan (3-1) pour le compte de la 8e journée.