  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Deuxième Suisse pour Milan : Athekame rejoint Jashari

ATS

15.8.2025 - 09:36

Après Ardon Jashari, Zachary Athekame rejoint lui aussi le Milan AC. Le club italien a annoncé vendredi l'engagement du défenseur genevois de 20 ans, qui quitte donc Young Boys après une saison.

Keystone-SDA

15.08.2025, 09:36

15.08.2025, 10:06

L'international suisse M21 a signé un contrat portant sur cinq saisons avec les Rossoneri. Il avait rejoint YB l'été dernier en provenance de Neuchâtel Xamax et a disputé 47 matches au total avec les Bernois.

Selon différents médias, le club lombard a dû débourser 10 millions d'euros (9,4 millions de francs) pour s'offrir les services du jeune latéral droit. Ce transfert fait également les affaires de Neuchâtel Xamax, qui devrait récupérer quelques centaines de milliers de francs dans la transaction, selon les informations d'ArcInfo.

Serie A. Ardon Jashari, nouveau visage suisse chez les Rossoneri

Serie AArdon Jashari, nouveau visage suisse chez les Rossoneri

Les plus lus

Des voyageurs de 2e classe coincés en 1ère : les CFF réclament un supplément
Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane
Roger Federer aura une vue dégagée sur le lac de Zurich
Princesse Anne, l’anti-tendance assumée
L'ATE lance une pétition contre l'interdiction du 30 km/h
Une «insulte» : le président claque la porte en pleine séance et laisse les délégations en plan