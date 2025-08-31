  1. Clients Privés
Serie A Dimanche maussade pour l’Inter de Sommer, la Juve rejoint Naples en tête

Gregoire Galley

31.8.2025

L'Inter Milan s'est fait surprendre à domicile par l'Udinese 2 à 1 dimanche, tandis que la Juventus Turin a rejoint Naples en tête grâce à son succès laborieux 1 à 0 sur le terrain du Genoa.

L'Inter Milan de Yann Sommer s'est fait surprendre à domicile par l'Udinese 2 à 1 dimanche.
L’Inter Milan de Yann Sommer s'est fait surprendre à domicile par l'Udinese 2 à 1 dimanche.
IMAGO/aal.photo

Agence France-Presse

31.08.2025, 23:31

La soirée de l'Inter avait pourtant bien commencé: le vice-champion d'Italie n'a eu besoin que de 17 minutes pour ouvrir le score grâce à Denzel Dumfries.

Mais le défenseur néerlandais a provoqué à la 29e minute un pénalty transformé victorieusement par Keinan Davis pour l'égalisation, avant que le Français Arthur Atta ne réduise au silence San Siro au terme d'un contre fulgurant (40).

Malgré sa domination, l'équipe de Cristian Chivu n'a pas réussi à rétablir la situation. Giovani Dimarco croyait avoir égalisé (56), mais son but a été invalidé pour hors-jeu de Marcus Thuram après recours à la VAR.

Les entrées de Piotr Zielinski, Carlos Augusto et Ange-Yoan Bonny, buteur dès son premier match sous le maillot de l'Inter le week-end dernier face au Torino (5-0), pour les dix dernières minutes n'ont rien changé.

L'Inter a rétrogradé à la 6e place (3 pts), à trois longueurs de la Juventus Turin qui a longtemps souffert, avant de s'imposer sur le terrain du Genoa (1-0).

Vlahovic libère la Juve

Deux matches, deux victoires, six points, trois buts marqués et aucun encaissé, la Juve n'a pas raté son début de saison sur le plan comptable.

Sur le plan du jeu, il y a encore beaucoup à redire. Comme contre Parme le week-end dernier (2-0), l'équipe d'Igor Tudor n'a pas convaincu ses exigeants tifosi. Elle a certes dominé mais il a fallu attendre la 73e minute pour que Dusan Vlahovic libère, de la tête, les Bianconeri.

Le Serbe, désormais relégué sur le banc, est entré à la 62e minute en remplacement de Jonathan David, très discret pour son deuxième match en Serie A.

Avec son deuxième but sur les trois inscrits par la Juve, Vlahovic, un temps annoncé comme partant, a propulsé son équipe aux commandes du championnat aux côtés de Naples, laborieux vainqueur de Cagliari (1-0) dans le temps additionnel (90+5) samedi.

«C'est une victoire complétement méritée, j'ai vu une Juve concentrée, travailleuse, intelligente, je suis très content de mon équipe», analysé Tudor sur la plateforme DAZN.

La Lazio Rome a écrasé Vérone 4 à 0 avec notamment un but de Mattéo Guendouzi dès la troisième minute, son premier à domicile en championnat depuis son arrivée en Serie A.

