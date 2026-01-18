La Fiorentina, rélégable, a décroché sa troisième victoire de la saison en Championnat d'Italie chez le huitième Bologne (2-1), dimanche au lendemain de la mort de son président et propriétaire américain Rocco Commisso.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La Viola, dont les joueurs se sont échauffés avec un maillot frappé du prénom de leur président et du numéro 1, s'est imposée grâce à des buts de Rolando Mandragora (19e) et de Roberto Piccoli (45e).

Les Toscans ont tremblé quand Bologne a réduit la marque à la 88e minute, mais ils n'ont pas craqué dans le temps additionnel et se sont offert une victoire importante en vue du maintien.

Le club qui fêtera ses 100 ans la saison prochaine est toujours dans la zone dangereuse, à la 18e place, mais il est revenu avec 17 points à la hauteur du 17e, Lecce, qui affronte dans la soirée l'AC Milan (2e).

La Fiorentina, après avoir vécu une première partie de saison calamiteuse marquée par le limogeage de Stefano Pioli trois mois après son arrivée, reprend des couleurs depuis fin décembre, puisqu'elle vient d'enchaîner quatre matches sans défaite (2 victoires, 2 nuls).

Propriétaire depuis 2019 de la Fiorentina, Rocco Commisso, fondateur du groupe Mediacom Communications, est décédé aux Etats-Unis dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 76 ans.