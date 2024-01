La Juventus Turin s'est imposée 3 à 0 à Lecce dimanche, grâce à un doublé de Dusan Vlahovic pour déloger l'Inter Milan de la première place au classement du championnat d'Italie.

Lecce – Juventus 0-3 Serie A, 21ème journée, Saison 23/24 21.01.2024

La Juve, sans Federico Chiesa, touché de nouveau à un genou, ni Adrien Rabiot, ménagé, a dû attendre la seconde période pour prendre le meilleur sur une valeureuse équipe de Lecce.

Au retour des vestiaires après une première période équilibrée, sans aucune réelle occasion de but, Vlahovic a fait frémir une première fois les supporters de Lecce à la 52e minute. Sur un centre de Filip Kostic prolongé par Andrea Cambiaso, l'attaquant serbe, pourtant seul devant le but, a trop croisé sa reprise de la tête.

Six minutes plus tard, il n'a pas manqué sa balle piquée, beaucoup plus compliquée à ajuster, qui a trouvé la lucarne de Wladimiro Falcone, pour l'ouverture du score.

Pour son second but de la soirée, son cinquième lors des trois derniers matches de championnat, Vlahovic a prolongé du bout du pied une tête de Weston McKennie qui rentrait de toute façon dans le but de Lecce (68e).

Bremer a ajouté un troisième but, en reprenant un coup franc de la tête, en fin de match (85e).

Grâce à cette cinquième victoire consécutive, la Juve est le nouveau leader de la Serie A avec un point d'avance sur l'Inter, en Arabie saoudite cette semaine pour la Supercoupe d'Italie dont les Milanais disputent la finale lundi contre Naples.

Il faudra à l'Inter attendre le 28 février pour disputer son match en retard de la 21e journée contre l'Atalanta Bergame.

Mais d'ici là, les Milanais auront l'occasion de repasser en tête, puisqu'ils recevront le 4 février la Juventus pour ce qui pourrait être la «finale» de la saison 2023-24 entre les deux équipes qui survolent le championnat.

Elles n'ont concédé chacune qu'une seule défaite et ont lâché l'AC Milan, 3e avec six points de retard sur l'Inter, sept sur la Juve.